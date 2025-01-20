Челябинка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по теннису. Фото

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Теннисный турнир "Уральская шляпа - 2015". Екатеринбург, теннис
Челябинская теннисистка завоевала золото на «Олимпийских надеждах России» Фото:

Теннисистка из Челябинска Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России». Турнир проходил в Тольятти, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минспорта.

«В Тольятти завершился первый этап всероссийских состязаний среди юношей и девушек до 17 лет „Олимпийские надежды России“. Воспитанница челябинской спортшколы имени Маниона Валерия Галяева стала чемпионкой в паре с Софьей Насоновой и в миксте с Артемом Семеновым», — сообщили URA.RU в министерстве.

Соревнования проходили в Тольятти с 11 по 19 января. За месяц до этого Галяева завоевала золото и серебро на соревнованиях в Китае.

Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России»
Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России»

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Теннисистка из Челябинска Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России». Турнир проходил в Тольятти, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минспорта. «В Тольятти завершился первый этап всероссийских состязаний среди юношей и девушек до 17 лет „Олимпийские надежды России“. Воспитанница челябинской спортшколы имени Маниона Валерия Галяева стала чемпионкой в паре с Софьей Насоновой и в миксте с Артемом Семеновым», — сообщили URA.RU в министерстве. Соревнования проходили в Тольятти с 11 по 19 января. За месяц до этого Галяева завоевала золото и серебро на соревнованиях в Китае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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