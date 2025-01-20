Теннисистка из Челябинска Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России». Турнир проходил в Тольятти, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минспорта.
«В Тольятти завершился первый этап всероссийских состязаний среди юношей и девушек до 17 лет „Олимпийские надежды России“. Воспитанница челябинской спортшколы имени Маниона Валерия Галяева стала чемпионкой в паре с Софьей Насоновой и в миксте с Артемом Семеновым», — сообщили URA.RU в министерстве.
Соревнования проходили в Тольятти с 11 по 19 января. За месяц до этого Галяева завоевала золото и серебро на соревнованиях в Китае.
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