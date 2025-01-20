Челябинка завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по теннису. Фото

20 января 2025 в 16:59 Размер текста - 17 +

Челябинская теннисистка завоевала золото на «Олимпийских надеждах России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Теннисистка из Челябинска Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России». Турнир проходил в Тольятти, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минспорта. «В Тольятти завершился первый этап всероссийских состязаний среди юношей и девушек до 17 лет „Олимпийские надежды России“. Воспитанница челябинской спортшколы имени Маниона Валерия Галяева стала чемпионкой в паре с Софьей Насоновой и в миксте с Артемом Семеновым», — сообщили URA.RU в министерстве. Соревнования проходили в Тольятти с 11 по 19 января. За месяц до этого Галяева завоевала золото и серебро на соревнованиях в Китае. Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России» фото: пресс-служба минспорта Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теннисистка из Челябинска Валерия Галяева стала победительницей всероссийских соревнований «Олимпийские надежды России». Турнир проходил в Тольятти, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минспорта. «В Тольятти завершился первый этап всероссийских состязаний среди юношей и девушек до 17 лет „Олимпийские надежды России“. Воспитанница челябинской спортшколы имени Маниона Валерия Галяева стала чемпионкой в паре с Софьей Насоновой и в миксте с Артемом Семеновым», — сообщили URA.RU в министерстве. Соревнования проходили в Тольятти с 11 по 19 января. За месяц до этого Галяева завоевала золото и серебро на соревнованиях в Китае.