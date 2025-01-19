В ЯНАО врачи более 53 тысяч раз проконсультировали пациентов онлайн

За 2024 год ямальские врачи проконсультировали пациентов онлайн более 53 тысячи раз. Об успехах телемедицины сообщили на сайте окружного правительства.
«Более 53 тысяч телемедицинских консультаций провели ямальские врачи в 2024 году. Врачи крупных медучреждений округа проводят консультации для коллег отдаленных северных территорий, получают обратную связь от ведущих специалистов лучших федеральных центров страны, а также проводят пациентам второй прием в режиме онлайн», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.
По данным пресс-службы, крупные телемедицинские центры в регионе расположены в Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больницах. В прошлом году ямальские врачи провели почти 49 тысяч консультаций на региональном уровне, 29 242 из которых — между врачами и пациентами, 19 643 — между межмуниципальными центрами и отдаленными муниципалитетами.
Ямальские врачи также проводят консультации онлайн с федеральными медицинскими центрами. Они обсуждают тактику ведения тяжелых пациентов с Тюменским кардиоцентром, Московским медицинским университетом имени И. М. Сеченова и национальным медцентром имени В. А. Алмазова.
URA.RU сообщало, что на Ямале самый низкий интерес к онлайн-сервисам по подбору психологов в Уральском федеральном округе. Несмотря на это, обращаться к психологам в онлайн-режиме в текущем году жители ЯНАО стали в 1,5 раза чаще.
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