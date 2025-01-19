19 января 2025

В ЯНАО врачи более 53 тысяч раз проконсультировали пациентов онлайн

По итогам 2024 года врачи ЯНАО провели 53 тысячи телемедицинских консультаций
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские врачи провели тысячи онлайн-консультаций
Ямальские врачи провели тысячи онлайн-консультаций Фото:

За 2024 год ямальские врачи проконсультировали пациентов онлайн более 53 тысячи раз. Об успехах телемедицины сообщили на сайте окружного правительства.

«Более 53 тысяч телемедицинских консультаций провели ямальские врачи в 2024 году. Врачи крупных медучреждений округа проводят консультации для коллег отдаленных северных территорий, получают обратную связь от ведущих специалистов лучших федеральных центров страны, а также проводят пациентам второй прием в режиме онлайн», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.

По данным пресс-службы, крупные телемедицинские центры в регионе расположены в Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больницах. В прошлом году ямальские врачи провели почти 49 тысяч консультаций на региональном уровне, 29 242 из которых — между врачами и пациентами, 19 643 — между межмуниципальными центрами и отдаленными муниципалитетами.

Ямальские врачи также проводят консультации онлайн с федеральными медицинскими центрами. Они обсуждают тактику ведения тяжелых пациентов с Тюменским кардиоцентром, Московским медицинским университетом имени И. М. Сеченова и национальным медцентром имени В. А. Алмазова.

URA.RU сообщало, что на Ямале самый низкий интерес к онлайн-сервисам по подбору психологов в Уральском федеральном округе. Несмотря на это, обращаться к психологам в онлайн-режиме в текущем году жители ЯНАО стали в 1,5 раза чаще.

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За 2024 год ямальские врачи проконсультировали пациентов онлайн более 53 тысячи раз. Об успехах телемедицины сообщили на сайте окружного правительства. «Более 53 тысяч телемедицинских консультаций провели ямальские врачи в 2024 году. Врачи крупных медучреждений округа проводят консультации для коллег отдаленных северных территорий, получают обратную связь от ведущих специалистов лучших федеральных центров страны, а также проводят пациентам второй прием в режиме онлайн», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО. По данным пресс-службы, крупные телемедицинские центры в регионе расположены в Салехардской, Ноябрьской и Новоуренгойской больницах. В прошлом году ямальские врачи провели почти 49 тысяч консультаций на региональном уровне, 29 242 из которых — между врачами и пациентами, 19 643 — между межмуниципальными центрами и отдаленными муниципалитетами. Ямальские врачи также проводят консультации онлайн с федеральными медицинскими центрами. Они обсуждают тактику ведения тяжелых пациентов с Тюменским кардиоцентром, Московским медицинским университетом имени И. М. Сеченова и национальным медцентром имени В. А. Алмазова. URA.RU сообщало, что на Ямале самый низкий интерес к онлайн-сервисам по подбору психологов в Уральском федеральном округе. Несмотря на это, обращаться к психологам в онлайн-режиме в текущем году жители ЯНАО стали в 1,5 раза чаще.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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