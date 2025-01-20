Куценко дал первый комментарий после обнаружения трупа в его машине

Актер Гоша Куценко дал первый комментарий после обнаружения трупа женщины в его машине. Он заявил, что сейчас находится в Ессентуках (Ставропольский край), а об инциденте узнал во время съемок в экспедиции.
«Я узнал эту новость во время съемок в экспедиции», — заявил Куценко. Его слова приводит telegram-канал Shot. Актер выразил соболезнования родственникам женщины, найденной мертвой в его автомобиле.
Ранее Shot cообщил о найденном в машине Гоши Куценко изрезанном теле женщины . По данным источника, автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей.
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