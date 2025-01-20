Куценко дал первый комментарий после обнаружения трупа в его машине

Куценко принес соболезнования родным женщины, труп которой нашли в его авто
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Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей
Куценко выразил соболезнования родственникам погибшей Фото:

Актер Гоша Куценко дал первый комментарий после обнаружения трупа женщины в его машине. Он заявил, что сейчас находится в Ессентуках (Ставропольский край), а об инциденте узнал во время съемок в экспедиции.

«Я узнал эту новость во время съемок в экспедиции», — заявил Куценко. Его слова приводит telegram-канал Shot. Актер выразил соболезнования родственникам женщины, найденной мертвой в его автомобиле.

Ранее Shot cообщил о найденном в машине Гоши Куценко изрезанном теле женщины . По данным источника, автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей.

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Актер Гоша Куценко дал первый комментарий после обнаружения трупа женщины в его машине. Он заявил, что сейчас находится в Ессентуках (Ставропольский край), а об инциденте узнал во время съемок в экспедиции. «Я узнал эту новость во время съемок в экспедиции», — заявил Куценко. Его слова приводит telegram-канал Shot. Актер выразил соболезнования родственникам женщины, найденной мертвой в его автомобиле. Ранее Shot cообщил о найденном в машине Гоши Куценко изрезанном теле женщины . По данным источника, автомобиль актера был припаркован во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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