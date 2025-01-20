Власти ХМАО судятся с застройщиком за перинатальный центр

© Служба новостей «URA.RU»
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Перинатальный центр в Сургуте стал причиной раздора между властями ХМАО и застройщиком
Перинатальный центр в Сургуте стал причиной раздора между властями ХМАО и застройщиком Фото:

Центр охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) стал предметом разбирательств между Депздравом Югры и компанией «ВИС Инфраструктура» из Гатчины. Власти региона требуют, чтобы застройщик передал им здание. 

«Департамент здравоохранения ХМАО обратился в арбитражный суд с иском к ООО „ВИС Инфраструктура“ с требованиями понудить к безвозмездной передаче объекта соглашения о государственно-частном партнерстве клинического перинатального центра в городе Сургуте. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — указано в материалах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.

Причиной обращения в суд стало невыполнение застройщиком обязательств, предусмотренных соглашением о партнерстве. Согласно договору, 31 декабря 2024 года компания должна передать центр в собственность региона, однако не сделала этого.

В ответном судебном иске к Депздраву «ВИС Инфраструктура» настаивает на изменении условий договора. Компания считает, что власти не выполнили свои обязательства по финансированию. «С 2022 года выделяемых средств недостаточно для покрытия фактически понесенных эксплуатационных затрат», — цитирует «Вестник» ответ компании «ВИС Инфраструктура».

Представители застройщика утверждают, что расходы на строительство инфраструктуры вокруг центра власти тоже не компенсировали. Задолженность Депздрава компания оценивает в 96 миллионов рублей.

Агентство URA.RU направило запросы в Депздрав ХМАО и ООО «ВИС Инфраструктура». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что судебные разбирательства между депздравом ХМАО продолжаются уже больше пяти лет. Сначала ведомство пыталось истребовать с ООО «ВИС Инфраструктура» неустойку за неоднократный срыв сроков сдачи перинатального центра. Затем уже сам подрядчик обратился в суд с требованием увеличить сметную стоимость проекта на 6,5 млрд рублей, что составляет больше 10% от годового бюджета депздрава Югры.

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Центр охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) стал предметом разбирательств между Депздравом Югры и компанией «ВИС Инфраструктура» из Гатчины. Власти региона требуют, чтобы застройщик передал им здание.  «Департамент здравоохранения ХМАО обратился в арбитражный суд с иском к ООО „ВИС Инфраструктура“ с требованиями понудить к безвозмездной передаче объекта соглашения о государственно-частном партнерстве клинического перинатального центра в городе Сургуте. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — указано в материалах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. Причиной обращения в суд стало невыполнение застройщиком обязательств, предусмотренных соглашением о партнерстве. Согласно договору, 31 декабря 2024 года компания должна передать центр в собственность региона, однако не сделала этого. В ответном судебном иске к Депздраву «ВИС Инфраструктура» настаивает на изменении условий договора. Компания считает, что власти не выполнили свои обязательства по финансированию. «С 2022 года выделяемых средств недостаточно для покрытия фактически понесенных эксплуатационных затрат», — цитирует «Вестник» ответ компании «ВИС Инфраструктура». Представители застройщика утверждают, что расходы на строительство инфраструктуры вокруг центра власти тоже не компенсировали. Задолженность Депздрава компания оценивает в 96 миллионов рублей. Агентство URA.RU направило запросы в Депздрав ХМАО и ООО «ВИС Инфраструктура». На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что судебные разбирательства между депздравом ХМАО продолжаются уже больше пяти лет. Сначала ведомство пыталось истребовать с ООО «ВИС Инфраструктура» неустойку за неоднократный срыв сроков сдачи перинатального центра. Затем уже сам подрядчик обратился в суд с требованием увеличить сметную стоимость проекта на 6,5 млрд рублей, что составляет больше 10% от годового бюджета депздрава Югры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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