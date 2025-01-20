Власти ХМАО судятся с застройщиком за перинатальный центр

Центр охраны материнства и детства в Сургуте (ХМАО) стал предметом разбирательств между Депздравом Югры и компанией «ВИС Инфраструктура» из Гатчины. Власти региона требуют, чтобы застройщик передал им здание.
«Департамент здравоохранения ХМАО обратился в арбитражный суд с иском к ООО „ВИС Инфраструктура“ с требованиями понудить к безвозмездной передаче объекта соглашения о государственно-частном партнерстве клинического перинатального центра в городе Сургуте. Принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — указано в материалах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
Причиной обращения в суд стало невыполнение застройщиком обязательств, предусмотренных соглашением о партнерстве. Согласно договору, 31 декабря 2024 года компания должна передать центр в собственность региона, однако не сделала этого.
В ответном судебном иске к Депздраву «ВИС Инфраструктура» настаивает на изменении условий договора. Компания считает, что власти не выполнили свои обязательства по финансированию. «С 2022 года выделяемых средств недостаточно для покрытия фактически понесенных эксплуатационных затрат», — цитирует «Вестник» ответ компании «ВИС Инфраструктура».
Представители застройщика утверждают, что расходы на строительство инфраструктуры вокруг центра власти тоже не компенсировали. Задолженность Депздрава компания оценивает в 96 миллионов рублей.
Агентство URA.RU направило запросы в Депздрав ХМАО и ООО «ВИС Инфраструктура». На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что судебные разбирательства между депздравом ХМАО продолжаются уже больше пяти лет. Сначала ведомство пыталось истребовать с ООО «ВИС Инфраструктура» неустойку за неоднократный срыв сроков сдачи перинатального центра. Затем уже сам подрядчик обратился в суд с требованием увеличить сметную стоимость проекта на 6,5 млрд рублей, что составляет больше 10% от годового бюджета депздрава Югры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!