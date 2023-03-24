Тюменский арбитражный суд спас от разорения депздрав ХМАО

В тюменском арбитражном суде в пользу департамента здравоохранения ХМАО закончились слушания по делу о скандальном сургутском перинатальном центре. Югорский департамент отстоял право не увеличивать стоимость выполненных работ на 6,5 миллиардов рублей — этого требовал подрядчик, сообщает с места событий корреспондент URA.RU.
«Требования истца, которым выступает ООО „ВИС Инфраструктура“, суд решил признать неправомерными, иск оставить без удовлетворения. Но у истца еще есть право подать апелляцию», — сообщил корреспондент URA.RU
Разбирательства между депздравом ХМАО продолжаются уже больше пяти лет и дошли до кассационного суда в Тюмени. Сначала ведомство пыталось истребовать с ООО «ВИС Инфраструктура» неустойку за неоднократный срыв сроков сдачи перинатального центра. Затем уже сам подрядчик обратился в суд с требованием увеличить сметную стоимость проекта на 6,5 млрд рублей, что составляет больше 10% от годового бюджета депздрава Югры.
По данным системы СБИС, в ООО «ВИС Инфраструктура» за время строительства перинатального центра в Сургуте дважды сменился руководитель. В настоящий момент компания имеет практически полную зависимость от кредиторов, задерживает выплаты и имеет высокий риск банкротства.
Ранее URA.RU рассказало, что вину за еще один долгострой в ХМАО, нижневартовскую областную больницу, югорские депутаты возлагают на правительство Тюменской области. По их мнению, контроль при строительстве должны вести именно тюменские власти.
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