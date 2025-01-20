Путин на Совбезе заинтересовался ситуацией в США

Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ситуации в чувствительных регионах
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности заинтересовался ситуацией в США. Он попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить ему о нынешней обстановке в стране.
«Путин попросил Лаврова доложить ему о ситуации в США», — приводит информацию корреспондент URA.RU. На совещании глава государства также планирует обсудить развитие ситуации в чувствительных регионах РФ.
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