Путин на Совбезе заинтересовался ситуацией в США

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Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ситуации в чувствительных регионах
Путин предложил членам Совбеза обсудить развитие ситуации в чувствительных регионах Фото:

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности заинтересовался ситуацией в США. Он попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить ему о нынешней обстановке в стране.

«Путин попросил Лаврова доложить ему о ситуации в США», — приводит информацию корреспондент URA.RU. На совещании глава государства также планирует обсудить развитие ситуации в чувствительных регионах РФ.

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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности заинтересовался ситуацией в США. Он попросил главу МИД РФ Сергея Лаврова доложить ему о нынешней обстановке в стране. «Путин попросил Лаврова доложить ему о ситуации в США», — приводит информацию корреспондент URA.RU. На совещании глава государства также планирует обсудить развитие ситуации в чувствительных регионах РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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