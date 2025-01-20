В Екатеринбурге рухнули цены на такси

20 января 2025 в 19:46 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость поездки составила 412 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в новогодний период средний чек за поездку на такси уменьшился на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 412 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Go». «Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов», — пояснили в компании. Отмечается, что обычно средний чек в такой период показывает одни из самых высоких темпов роста за год. Аналитики связали это с аномально теплой зимой, благодаря чему горожане предпочитали пешие прогулки поездкам, а также не было льда и снега на дорогах. Средняя скорость такси в праздники выросла на 3-9%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в новогодний период средний чек за поездку на такси уменьшился на 5% по сравнению с прошлым годом, составив 412 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Яндекс Go». «Такая динамика свидетельствует о том, что спрос и предложение на платформе в декабре и праздничные дни чаще находились в балансе. Количество свободных машин соответствовало числу желающих воспользоваться услугой, что реже приводило к срабатыванию повышающих коэффициентов», — пояснили в компании. Отмечается, что обычно средний чек в такой период показывает одни из самых высоких темпов роста за год. Аналитики связали это с аномально теплой зимой, благодаря чему горожане предпочитали пешие прогулки поездкам, а также не было льда и снега на дорогах. Средняя скорость такси в праздники выросла на 3-9%.