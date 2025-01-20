Пермячек, обвиняемых в поджоге офиса «Единой России», выпустили из-под ареста

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Решение принято в Свердловской районном суде Перми
Решение принято в Свердловской районном суде Перми Фото:

Двух пермячек Наталью и Екатерину Дектярниковых отпустили из-под домашнего ареста. Они находились под ним с октября 2024 года за попытку поджога пермского реготделения «Единой России».

«Судья Свердловского районного суда Юлия Трошева по ходатайству следствия не стала продлевать срок содержания под домашним арестом», — сообщает Properm. В ходе судебного заседания было решено заменить меру пресечения на запрет определенных действий, включая использование связи и интернета, до окончания расследования.

Матери и дочери было назначено ограничение свободы после того, как они провели под домашним арестом почти три месяца. По версии следствия, вечером 24 октября они прибыли к офису с бутылками с горючей жидкостью и стали кидать горящие бутылки в помещение.

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Двух пермячек Наталью и Екатерину Дектярниковых отпустили из-под домашнего ареста. Они находились под ним с октября 2024 года за попытку поджога пермского реготделения «Единой России». «Судья Свердловского районного суда Юлия Трошева по ходатайству следствия не стала продлевать срок содержания под домашним арестом», — сообщает Properm. В ходе судебного заседания было решено заменить меру пресечения на запрет определенных действий, включая использование связи и интернета, до окончания расследования. Матери и дочери было назначено ограничение свободы после того, как они провели под домашним арестом почти три месяца. По версии следствия, вечером 24 октября они прибыли к офису с бутылками с горючей жидкостью и стали кидать горящие бутылки в помещение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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