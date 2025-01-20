Эксперт рассказал об особенности индексации пенсий в феврале

В феврале пенсионеры РФ получат прибавку к пенсии за январь из-за инфляции, которая по итогам 2024 года составила 9,52%, а не 7,3%. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, добавив, что рост размеров пенсий не должен быть ниже инфляции.
«То есть в феврале пенсионеры получат новую проиндексированную пенсию и сумму дополнительной индексации за январь», — пояснил Балынин. Его слова приводит «Российская газета». Он отметил, что индексация связана с необходимостью выполнения национальных целей развития РФ, которые предусматривают обеспечение роста размеров пенсий на уровень не ниже инфляции.
Игорь Балынин также привел пример, иллюстрирующий механизм индексации: если страховая пенсия в декабре 2024 года составляла 25 тысяч рублей, то после первой индексации в январе она увеличилась до 26825 рублей, а с февраля составит уже 27380 рублей. В феврале также будет выплачена дополнительная индексация за январь 555 рублей, что увеличит общую сумму выплат до 27935 рублей.
Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина подчеркнула, что бюджет РФ готов к дополнительной индексации страховых пенсий, передает RT. Учитывая инфляцию в 9,52%, ожидается, что пенсии будут увеличены на 2,22%.
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