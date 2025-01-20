Эксперты объяснили взрывной рост поставок российского мяса за рубеж

Российские производители мяса стали больше продавать его за рубеж — в прошлом году экспорт вырос на треть. Как рассказали эксперты URA.RU, объясняя статистику Минсельхоза РФ, это связано с более высокими ценами на мировом рынке.
«Китай разрешил России ввозить свинину из России с 28 февраля 2024 года, — рассказал экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия, доктор экономических наук Леонид Холод. — Это дало взрывной рост поставок, потому что рынок у них бесконечный, очень емкий. Но добиться этого было непросто. У них достаточно жесткие требования по качеству, и для входа на рынок нужно было выполнить массу условий. Сейчас производители из России наращивают внешние поставки по свинине, по птице и по другому мясу».
Экспорт мяса в другие страны позволяет российским производителям получать больше прибыли, сохраняя прежние объемы производства, отметил профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев.
«Нашим производителям выгоднее продавать мясо за рубеж, так как цены на экспортируемую продукцию зачастую выше, чем на внутреннем рынке. Например, в Китае цены на свинину выше в два раза, чем в России. Неудивительно, что основное увеличение экспортных потоков мяса пришлось на рынок Китая, — объяснил эксперт.
Минсельхоз сообщил, что в 2024 году Россия экспортировала более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% превышает показатели предыдущего года. Больше всего, на 33% вырос экспорт свиноводческой продукции. Рост продуктов из мяса птицы составил 25%, а из мяса крупного рогатого скота — 22%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.