Что сдерживает цены на мясо в России

Продажа мясо за рубеж помогает сдерживать цены на него в России. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, отечественные производители мяса и мясной продукции на треть нарастили экспорт, сохранив стопроцентную самообеспеченность рынка этими продуктами. Рост поставок позволил производителям реализовать излишки и уберечь цены внутри страны от еще большего и резкого роста, пояснили эксперты URA.RU.
За счет чего рост
Пресс-служба Минсельхоза сообщила, что в прошлом году Россия экспортировала более 700 тысяч тонн мяса и субпродуктов, что на 27% превышает показатели 2024 года. Больше всего, на 33% вырос экспорт свиноводческой продукции. Рост продуктов из мяса птицы составил 25%, а из мяса крупного рогатого скота — 22%. Таким образом, Россия сегодня прочно занимает место в десятке крупнейших мировых экспортеров мяса.
«Самообеспеченность мясом и мясопродуктами в России сегодня превышает 100%. Это не только гарантирует внутреннюю продовольственную безопасность, но и позволяет наращивать объемы экспорта. Развитие животноводства способствует росту производства. Так, например, за январь – ноябрь 2024 года выпущено 2,3 млн тонн колбасных изделий (прирост 1,9%), 4,5 млн тонн мясных полуфабрикатов (прирост 5%) и 833 тысяч тонн мясных консервов (прирост 1,2%)», — сообщает Минсельхоз.
Клапан от перегрева
Рост экспорта позволяет российским производителям получать за границей ту прибыль, которую они упускают на фоне падения спроса внутри страны, поясняют эксперты URA.RU. Неизбежный рост цен, который был вызван новым уровнем ключевой ставки Центробанка и колебанием курса рубля мог бы быть еще более сильным и стремительным, если бы производители не нашли новые каналы сбыта продукции по мировым ценам.
«Экспорт — проверенный инструмент регулирования баланса спроса и предложения на внутреннем рынке и хороший клапан от перегрева экономики — сказал экс-замминистра сельского хозяйства, доктор экономических наук Леонид Холод. — Если на внутреннем рынке производители стараются всеми силами сдерживать цены из-за угрозы падения спроса, то в экспорте они ориентируются на мировые цены и зарабатывают дополнительную маржу».
Эксперт поясняет, что выйти на новые международные рынки производителям помогают власти, поскольку сделать это без господдержки сложно. Ключевым фактором рекордного роста экспорта в 2024 году стал выход российских свиноводов на рынок Китая. До этого в Китае 16 лет действовал запрет на ввоз свинины из России. Его удалось снять во время переговоров Пекина и правительства России. Поставки российской свинины на китайский рынок открылись 28 февраля 2024 года.
«Китай разрешил России торговать свининой на своем рынке и это дало взрывной рост, потому что рынок у них бесконечный, очень емкий. Но добиться этого было непросто. У них достаточно жесткие требования по качеству, и для входа на рынок нужно было выполнить массу условий.
Сейчас производители из России наращивают поставки. И не только по свинине, но и по птице и по другому мясу», — сказал Холод.
Раскочегарили господдержкой
Успех российского экспорта обусловлен значительным ростом объемов производства мяса и мясопродуктов в последние годы, который произошел за счет господдержки, полагает руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности РАНХиГС Анатолий Тихонов.
«Наши производители несколько лет не поднимали цены, работали на минимальной доходности, — рассказал эксперт. — При этом, возник серьезный кризис перепроизводства. Например, отрасль свиноводства настолько „раскочегарили“ господдержкой, построили столько новых свиноводческих комплексов, что внутренний рынок его просто не потреблял.
Хорошо, что на фоне перепроизводства наши производители свинины научились работать с санкциями и продавать за границу. Если бы не было роста экспорта, они бы работали в убыток, снизилось бы производство и отрасль начала бы стагнировать. Инвестиции бизнеса в продвижение своей продукции за рубежом, а также активная работа государства по открытию новых рынков сбыта перенаправили излишки мяса на внешние рынки по конкурентным ценам».
В Китае — в два раза дороже
Если бы у российских производителей мяса и мясной продукции не было возможности зарабатывать на экспортных поставках, россияне бы столкнулись с еще более резким и существенным ростом цен по отечественному мясу, говорит Тихонов. «Тот рост цен на мясо, который мы видели в 2024 году, был заметным, но все же его сдерживали власти. Из-за инфляции и падения доходов, россияне стали покупать меньше любых товаров в принципе. Упал и спрос на мясо. Производители мяса недополучили свои доходы на отечественном рынке, но смогли нивелировать эти потери за счет поставок за рубеж», — пояснил эксперт.
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