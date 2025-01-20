Shot: мужчина, убивший девушку в авто Куценко, попросился на СВО

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Абдуллин пытался скрыть свое лицо во время заседания в суде
Абдуллин пытался скрыть свое лицо во время заседания в суде Фото:

Мужчина, убивший девушку в автомобиле актера Гоши Куценко, попросился на СВО. Сейчас дело 30-летнего рецидивиста Альберта Абдуллина рассматривается в столичном суде, после чего будет избрана мера пресечения. 

«В эти минуты ему избирают меру пресечения в Дорогомиловском суде столицы. Он подготовил речь для судьи, в которой просит отправить его на СВО», — передает корреспондент Shot из зала суда. Во время заседания подозреваемый пытался избегать внимания прессы, скрывая свое лицо.

В автомобиле актера Гоши Куценко 20 января было найдено изрезанное тело женщины, которая, по данным экспертов, была убита несколькими часами ранее. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей за убийство, изнасилование, разбой и другие преступления. 

Следователи установили личность женщины, чье тело было найдено в «Запорожце» Куценко. Ей оказалась 36-летняя Дарья, которая ранее работала в студиях красоты, а в последнее время занималась обучением персонала в компании Ozon.

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Мужчина, убивший девушку в автомобиле актера Гоши Куценко, попросился на СВО. Сейчас дело 30-летнего рецидивиста Альберта Абдуллина рассматривается в столичном суде, после чего будет избрана мера пресечения.  «В эти минуты ему избирают меру пресечения в Дорогомиловском суде столицы. Он подготовил речь для судьи, в которой просит отправить его на СВО», — передает корреспондент Shot из зала суда. Во время заседания подозреваемый пытался избегать внимания прессы, скрывая свое лицо. В автомобиле актера Гоши Куценко 20 января было найдено изрезанное тело женщины, которая, по данным экспертов, была убита несколькими часами ранее. По факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело и задержан подозреваемый. Им оказался 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани, на счету которого несколько судимостей за убийство, изнасилование, разбой и другие преступления.  Следователи установили личность женщины, чье тело было найдено в «Запорожце» Куценко. Ей оказалась 36-летняя Дарья, которая ранее работала в студиях красоты, а в последнее время занималась обучением персонала в компании Ozon.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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