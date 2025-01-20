Экс глава Миасса Войнов получил престижную литературную премию

Бывший глава Миасса Челябинской области Игорь Войнов был удостоен престижной награды в области литературы. Ему вручили премию Союза писателей «Имперская культура» в номинации «Публицистика». Об этом экс-мэр рассказал корреспонденту URA.RU.
«Да, я был в Москве 19 января. Мне вручили премию Союза писателей России „Имперская культура“ за книгу „Миасс в ногу ходить не умеет“», — подтвердил URA.RU Войнов.
Книга «Миасс в ногу ходить не умеет» посвящена новейшей истории города. Написанное в публицистическом жанре произведение охватывает постсоветский период. В сборе информации Войнову помог личный опыт: с 1996 по 1997 год он был главой города, а с 2010 по 2015 год — главой Миасского округа.
Литературная премия «Имперская культура» имени Эдуарда Володина вручается ежегодно российским и зарубежным представителям культуры и науки за значительный вклад в развитие и возрождение русской культуры как внутри страны, так и на международной арене. Ее итоги за 2024 год были подведены 11 декабря, в день памяти профессора Володина. На соискание заявились 73 издательства и творческих организаций. Они представили 277 книг, изданных с 2022 по 2024 год.
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