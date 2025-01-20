Трамп заявил, что вернет контроль над Панамским каналом

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Дональд Трамп заявил, что США вернут Панамский канал под свой контроль
Дональд Трамп заявил, что США вернут Панамский канал под свой контроль Фото:

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты вернут контроль над Панамским каналом. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи. 

«Мы забираем его [Панамский канал] обратно», — подчеркнул Трамп в своей речи. Он уточнил, что данный канал эксплуатируется Китаем, и Вашингтон по итогу должен предотвратить это, забрав канал из-под контроля Панамы. 

О том, что Трамп намерен забрать Панамский канал, он заявлял еще в начале января. Тогда он был недоволен «непомерными» тарифами за проход судов через канал.

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты вернут контроль над Панамским каналом. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи.  «Мы забираем его [Панамский канал] обратно», — подчеркнул Трамп в своей речи. Он уточнил, что данный канал эксплуатируется Китаем, и Вашингтон по итогу должен предотвратить это, забрав канал из-под контроля Панамы.  О том, что Трамп намерен забрать Панамский канал, он заявлял еще в начале января. Тогда он был недоволен «непомерными» тарифами за проход судов через канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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