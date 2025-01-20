Трамп заявил, что вернет контроль над Панамским каналом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты вернут контроль над Панамским каналом. Об этом он заявил в своей инаугурационной речи.
«Мы забираем его [Панамский канал] обратно», — подчеркнул Трамп в своей речи. Он уточнил, что данный канал эксплуатируется Китаем, и Вашингтон по итогу должен предотвратить это, забрав канал из-под контроля Панамы.
О том, что Трамп намерен забрать Панамский канал, он заявлял еще в начале января. Тогда он был недоволен «непомерными» тарифами за проход судов через канал.
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