Трамп завершил инаугурацию, ни разу не упомянув Россию и Украину

Инаугурация Трампа шла 33 минуты
Президент США Дональд Трамп завершил свою инаугурацию. Он закончил ее словами о процветании Штатов. При этом американский лидер за все выступление ни разу не упомянул Россию и Украину.
«Мы будем процветать, мы будем гордиться, мы будем сильными и мы победим, как никогда раньше», — сказал Трамп, завершая инаугурацию. Его слова приводит CNN.
Примечательно, что глава Штатов ни разу не упомянул Россию и Украину в своем выступлении. Всего инаугурация шла 33 минуты.
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