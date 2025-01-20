Трамп завершил инаугурацию, ни разу не упомянув Россию и Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инаугурация Трампа шла 33 минуты
Инаугурация Трампа шла 33 минуты Фото:

Президент США Дональд Трамп завершил свою инаугурацию. Он закончил ее словами о процветании Штатов. При этом американский лидер за все выступление ни разу не упомянул Россию и Украину. 

«Мы будем процветать, мы будем гордиться, мы будем сильными и мы победим, как никогда раньше», — сказал Трамп, завершая инаугурацию. Его слова приводит CNN.

Примечательно, что глава Штатов ни разу не упомянул Россию и Украину в своем выступлении. Всего инаугурация шла 33 минуты. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп завершил свою инаугурацию. Он закончил ее словами о процветании Штатов. При этом американский лидер за все выступление ни разу не упомянул Россию и Украину.  «Мы будем процветать, мы будем гордиться, мы будем сильными и мы победим, как никогда раньше», — сказал Трамп, завершая инаугурацию. Его слова приводит CNN. Примечательно, что глава Штатов ни разу не упомянул Россию и Украину в своем выступлении. Всего инаугурация шла 33 минуты. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...