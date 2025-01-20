20 января 2025

Пермских водителей будет поджидать опасность на дорогах

Госавтоинспекция Прикамья призвала воздержаться от поездок из-за гололедицы
© Служба новостей «URA.RU»
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Автовладельцев призывают отказаться от управления транспортными средствами
Автовладельцев призывают отказаться от управления транспортными средствами Фото:

В результате ухудшения погодных условий на трассах Пермского края образовалась гололедица. Госавтоинспекция региона рекомендует избегать поездок за рулем.

«В связи с ухудшением погодных условий, дорожные полицейские напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности во время движения. Из-за образования гололеды рекомендуется, по возможности, воздержаться от управления транспортным средством, а также — от выездов за пределы населенных пунктов», — пояснили правоохранители.

В случае, если выезд неизбежен — необходимо сохранять предельную внимательность в пути. Нужно соблюдать оптимальный скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями.

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В результате ухудшения погодных условий на трассах Пермского края образовалась гололедица. Госавтоинспекция региона рекомендует избегать поездок за рулем. «В связи с ухудшением погодных условий, дорожные полицейские напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности во время движения. Из-за образования гололеды рекомендуется, по возможности, воздержаться от управления транспортным средством, а также — от выездов за пределы населенных пунктов», — пояснили правоохранители. В случае, если выезд неизбежен — необходимо сохранять предельную внимательность в пути. Нужно соблюдать оптимальный скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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