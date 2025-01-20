Пермских водителей будет поджидать опасность на дорогах

В результате ухудшения погодных условий на трассах Пермского края образовалась гололедица. Госавтоинспекция региона рекомендует избегать поездок за рулем.
«В связи с ухудшением погодных условий, дорожные полицейские напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности во время движения. Из-за образования гололеды рекомендуется, по возможности, воздержаться от управления транспортным средством, а также — от выездов за пределы населенных пунктов», — пояснили правоохранители.
В случае, если выезд неизбежен — необходимо сохранять предельную внимательность в пути. Нужно соблюдать оптимальный скоростной режим, держать дистанцию и боковой интервал между автомобилями.
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