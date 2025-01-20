Россия придумала ответ Западу на конфискацию активов и имущества

В России разрабатывают закон, который позволит изымать активы недружественных стран в ответ на их аналогичные действия. Текст уже утвердили профильные учреждения.
«Россия сможет изымать активы резидентов недружественных стран, которые необоснованно конфисковали имущество РФ. Такие изменения планируется зафиксировать в законе — текст уже согласовали с ЦБ, Минфином, Минэком, МИДом», — пишут «Известия» со ссылкой на документы, подготовленные к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Инициатива, разработанная в соответствии с указом президента от 23 мая 2024 года, направлена на компенсацию убытков, которые были нанесены стране в результате недружественных действий США. Это следует из материалов, представленных на заседание правовой комиссии. В документах указывается, что предложенный законодательный механизм также может быть применен в отношении других государств и связанных с ними лиц, которые необоснованно лишили Российскую Федерацию или ее граждан прав на имущество. По информации, полученной «Известиями» от источника, правовая комиссия планирует обсудить данную инициативу на следующей неделе.
Как URA.RU писало ранее, генпрокуратура России обратилась в суд с целью конфисковать активы крупнейшей украинской алкогольной компании. Их стоимость оценивается в сумму более девяти миллиардов рублей. При этом западные страны также оценивают правовые и финансовые последствия конфискации активов российского Центробанка, находящихся под санкциями, пишет телеканал 360. Подсчетами сейчас занимается Евросоюз.
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