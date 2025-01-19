Прокуратура хочет конфисковать активы крупнейшей украинской алкогольной компании

Генпрокуратура России обратилась в суд Вологодской области с иском о признании экстремистской деятельности руководства украинской алкогольной компании «Баядера Груп», а также о конфискации ее активов стоимостью более девяти миллиардов рублей. Поводом для этого стало финансирование ВСУ со стороны управляющие компании после начала спецоперации, говорится в иске.
«Генпрокуратура (ГП) РФ намерена обратить в доход государства находящиеся в России активы крупнейшей украинской алкогольной компании „Баядера Груп“ стоимостью более девяти миллиардов руб. В иске ... указывается, что после начала СВО ее бенефициары приняли решение часть своей прибыли пускать на финансирование ВСУ», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на текст документа.
В иске ГП указывается, что согласно действующему законодательству России, в частности закону «О противодействии экстремистской деятельности», финансирование террористической деятельности рассматривается как форма экстремизма. Кроме того, ГП в своем иске отмечает антироссийскую позицию холдинга «Баядера Груп», включая проведение кампании по дискредитации российской армии и аннулирование лицензии на производство водочной продукции в Белоруссии. В дополнение, руководители компании направляли 2% прибыли от продаж на поддержку украинских воинских формирований.
«Баядера Груп» активно сотрудничает с такими крупными фондами, как «Украина в огне» и «Вернись живым» (признан в РФ нежелательной организацией), которые поддерживают украинскую армию, сообщает ведомство. Согласно информации из иска, после начала специоперации активы холдинга были переданы Юрию Мокляку, доверенному лицу украинских бизнесменов. Затем Мокляк переоформил эти активы на своих родственников и лиц, находящихся под его контролем.
Сейчас дата рассмотрения заявления ГП еще не определена. Однако 16 января суд утвердил применение «мер предварительной защиты», заключающихся в наложении ареста на активы и банковские счета связанных с рассматриваемым делом компаний, а также их юридических и физических лиц.
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