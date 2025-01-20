На трассе М-5 в Челябинской области 21 января закрыли движение из-за метели

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 21 января ограничили движение на участке в 232 км. Дорога от границы с Башкирией до Чебаркуля будет закрыта с семи часов утра и ориентировочно до 14:00. Об этом URA.RU сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«С 07:00 часов 21 января года ФКУ УПРДОР „Южный Урал“ вводит временное ограничение движения для транспортных средств на участке 1548 км (граница с республикой Башкортостан) до 1780 км (развязка на город Чебаркуль) автодороги М-5 „Урал“. Это связано с неблагоприятными погодными условиями», — прокомментировали в ведомстве.
По предварительной информации, ограничения будут действовать до 14:00 часов. В горнозаводской части Челябинской области 21 января идет снег, наблюдаются сильные порывы ветра. Водителей попросили воздержаться от поездок по трассе. На дороги региона вышли дополнительные наряды ДПС и работает спецтехника.
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