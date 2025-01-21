США вышли из Всемирной организации здравоохранения

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Подписание указа произошло в Овальном кабинете в Белом доме
Подписание указа произошло в Овальном кабинете в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Инаугурация Дональда Трампа

Новый глава Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом стало известно журналистам, которые присутствовали в Овальном кабинете в момент подписания.

«Выход из Всемирной организации здравоохранения», — озвучил происходящее на церемонии в Белом доме диктор. Трансляция опубликована на youtube-канале администрации США.

Ранее Трамп подписал указ, отменяющий политику бывшего президента США Джо Байдена по 78 вопросам. Так, документ прекратил силу исполнительных указов, меморандумов и других документов

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Новый глава Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом стало известно журналистам, которые присутствовали в Овальном кабинете в момент подписания. «Выход из Всемирной организации здравоохранения», — озвучил происходящее на церемонии в Белом доме диктор. Трансляция опубликована на youtube-канале администрации США. Ранее Трамп подписал указ, отменяющий политику бывшего президента США Джо Байдена по 78 вопросам. Так, документ прекратил силу исполнительных указов, меморандумов и других документов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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