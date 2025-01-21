США вышли из Всемирной организации здравоохранения

Новый глава Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. Об этом стало известно журналистам, которые присутствовали в Овальном кабинете в момент подписания.
«Выход из Всемирной организации здравоохранения», — озвучил происходящее на церемонии в Белом доме диктор. Трансляция опубликована на youtube-канале администрации США.
Ранее Трамп подписал указ, отменяющий политику бывшего президента США Джо Байдена по 78 вопросам. Так, документ прекратил силу исполнительных указов, меморандумов и других документов
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