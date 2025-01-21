Иностранцы стали массово приезжать в Россию

«Коммерсант»: в России увеличился туристический поток из зарубежных стран
© Служба новостей «URA.RU»
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Чаще всего иностранные туристы приезжают в центральную часть России
Чаще всего иностранные туристы приезжают в центральную часть России Фото:

Иностранные граждане начали чаще приезжать на отдых в Россию. Так, за период декабря—февраля год к году спрос на размещение в отелях среди интуристов увеличился на 15%. Об этом сообщили в сервисе «Островок». 

«Спрос интуристов на гостиничное размещение в России за декабрь—февраль вырос на 15% год к году», — заявили в сервисе, информацию передает «Коммерсант». Кроме того, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что количество бронирований отелей год к году увеличилось на 40%.

Генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко отметила, что двукратный прирост иностранных туристов наблюдается в центральной части России. Подобная динамика может быть еще более выраженной в Калининградской области и на Дальнем Востоке.

Россияне при этом начали чаще ездить в Японию. Так, в 2024 году страну посетили 100 тысяч граждан РФ, передает «Национальная служба новостей».

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Иностранные граждане начали чаще приезжать на отдых в Россию. Так, за период декабря—февраля год к году спрос на размещение в отелях среди интуристов увеличился на 15%. Об этом сообщили в сервисе «Островок».  «Спрос интуристов на гостиничное размещение в России за декабрь—февраль вырос на 15% год к году», — заявили в сервисе, информацию передает «Коммерсант». Кроме того, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что количество бронирований отелей год к году увеличилось на 40%. Генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко отметила, что двукратный прирост иностранных туристов наблюдается в центральной части России. Подобная динамика может быть еще более выраженной в Калининградской области и на Дальнем Востоке. Россияне при этом начали чаще ездить в Японию. Так, в 2024 году страну посетили 100 тысяч граждан РФ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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