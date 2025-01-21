Иностранцы стали массово приезжать в Россию

Иностранные граждане начали чаще приезжать на отдых в Россию. Так, за период декабря—февраля год к году спрос на размещение в отелях среди интуристов увеличился на 15%. Об этом сообщили в сервисе «Островок».
«Спрос интуристов на гостиничное размещение в России за декабрь—февраль вырос на 15% год к году», — заявили в сервисе, информацию передает «Коммерсант». Кроме того, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин сообщил, что количество бронирований отелей год к году увеличилось на 40%.
Генеральный директор туроператора «Тари Тур» Марина Левченко отметила, что двукратный прирост иностранных туристов наблюдается в центральной части России. Подобная динамика может быть еще более выраженной в Калининградской области и на Дальнем Востоке.
Россияне при этом начали чаще ездить в Японию. Так, в 2024 году страну посетили 100 тысяч граждан РФ, передает «Национальная служба новостей».
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