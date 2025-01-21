Росавиация закрыла аэропорты в Казани и Ульяновске

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Аэропорты в Казани и Ульяновске не обрабатывают рейсы
Аэропорты в Казани и Ульяновске не обрабатывают рейсы Фото:

Росавиация приняла решение о введении 21 января временных ограничений в аэропортах Казани и Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов. Эта информация была озвучена представителями ведомства.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропорта в Казань», — говорится в сообщении официального telegram-канала Росавиации. Аэропорт в Ульяновске также временно не обрабатывает рейсы. Экипажи и диспетчеры принимают меры для обеспечения безопасности полетов, заключили в Росавиации.

Обновлено в 09:44:

Ограничения в аэропортах сняты. Об этом сообщили в Росавиации.

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Росавиация приняла решение о введении 21 января временных ограничений в аэропортах Казани и Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов. Эта информация была озвучена представителями ведомства. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропорта в Казань», — говорится в сообщении официального telegram-канала Росавиации. Аэропорт в Ульяновске также временно не обрабатывает рейсы. Экипажи и диспетчеры принимают меры для обеспечения безопасности полетов, заключили в Росавиации. Обновлено в 09:44: Ограничения в аэропортах сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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