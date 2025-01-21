Росавиация закрыла аэропорты в Казани и Ульяновске

Росавиация приняла решение о введении 21 января временных ограничений в аэропортах Казани и Ульяновска с целью обеспечения безопасности полетов. Эта информация была озвучена представителями ведомства.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня ранним утром временные ограничения были введены на работу аэропорта в Казань», — говорится в сообщении официального telegram-канала Росавиации. Аэропорт в Ульяновске также временно не обрабатывает рейсы. Экипажи и диспетчеры принимают меры для обеспечения безопасности полетов, заключили в Росавиации.
Обновлено в 09:44:
Ограничения в аэропортах сняты. Об этом сообщили в Росавиации.
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