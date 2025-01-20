Глава Сургута назначил нового зама по строительству

Глава Сургута (ХМАО) Максим Слепов назначил своим заместителем Александра Фокеева. Информация об этом опубликована на сайте городской администрации.
«С 21 января заместителем главы Сургута назначен Алексей Фокеев. Он будет курировать сферу архитектуры и градостроительства», — следует из сообщения.
Фокеев получил профессию в Томской архитектурно-строительной академии, где сначала и трудился ассистентом. С 2001 года работал в Сургуте и Мегионе в сфере строительства. А с 2022 по 2024 год замещал главного архитектора администрации Сургута. Позже стал директор департамента архитектуры и градостроительства.
Ранее URA.RU сообщало о другом назначении в администрации Сургута. В конце 2024 года градоначальник Максим Слепов назначил новым вице-мэром Владимира Фризена.
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