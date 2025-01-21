ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль на автодороге Ясные Зори — Черемошное. Такие сведения предоставил глава региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате инцидента пострадали двое: мужчина находится в тяжелом состоянии из-за осколочных ранений ног, а его супруга получила осколочное ранение руки.
Их отвезут в городскую больницу в Белгороде для дальнейшего лечения. Информация о последствиях атаки уточняется, заключил Гладков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.