ВСУ атаковали движущийся автомобиль в Белгородской области

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В результате атаки дрона пострадала супружеская пара, заявил Гладков
В результате атаки дрона пострадала супружеская пара, заявил Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль на автодороге Ясные Зори — Черемошное. Такие сведения предоставил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате инцидента пострадали двое: мужчина находится в тяжелом состоянии из-за осколочных ранений ног, а его супруга получила осколочное ранение руки.

Их отвезут в городскую больницу в Белгороде для дальнейшего лечения. Информация о последствиях атаки уточняется, заключил Гладков.

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В Белгородской области дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль на автодороге Ясные Зори — Черемошное. Такие сведения предоставил глава региона Вячеслав Гладков. «В Белгородском районе на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате инцидента пострадали двое: мужчина находится в тяжелом состоянии из-за осколочных ранений ног, а его супруга получила осколочное ранение руки. Их отвезут в городскую больницу в Белгороде для дальнейшего лечения. Информация о последствиях атаки уточняется, заключил Гладков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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