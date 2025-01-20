20 января 2025

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер позвала всех на фестиваль Аркаима

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В челябинском аэропорту имени Курчатова установили копию древней колесницы бронзового века. Челябинск, текслер ирина, аэропорт игорь курчатов, аэропорт курчатов, колесница из аркаима
Ирина Текслер позвала всех на исторический фестиваль Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер позвала всех на II Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Об этом она сообщила в своем telegram-канале.

«Я приглашаю всех южноуральцев и гостей Челябинской области на II исторический фестиваль „Зимнее Солнце Аркаима“ 15 и 16 февраля в ТРК „Таганай“. Если вы не были в прошлом году — обязательно приходите», — отметила Ирина Текслер.

Супруга губернатора рассказала, что на фестивале создана атмосфера каменного и бронзового веков, эпоха скифов и воинствующих мадьяр. У всех гостей есть возможность своими глазами увидеть тысячелетнюю историю региона. Мероприятие организовала НКО Фонд «2020» совместно с музеем «Аркаим» при помощи исторических реконструкторов, специалистов по эзотерике и практикам силы.

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Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер позвала всех на II Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Об этом она сообщила в своем telegram-канале. «Я приглашаю всех южноуральцев и гостей Челябинской области на II исторический фестиваль „Зимнее Солнце Аркаима“ 15 и 16 февраля в ТРК „Таганай“. Если вы не были в прошлом году — обязательно приходите», — отметила Ирина Текслер. Супруга губернатора рассказала, что на фестивале создана атмосфера каменного и бронзового веков, эпоха скифов и воинствующих мадьяр. У всех гостей есть возможность своими глазами увидеть тысячелетнюю историю региона. Мероприятие организовала НКО Фонд «2020» совместно с музеем «Аркаим» при помощи исторических реконструкторов, специалистов по эзотерике и практикам силы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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