Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер позвала всех на фестиваль Аркаима

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер позвала всех на II Исторический фестиваль «Зимнее солнце Аркаима». Об этом она сообщила в своем telegram-канале.
«Я приглашаю всех южноуральцев и гостей Челябинской области на II исторический фестиваль „Зимнее Солнце Аркаима“ 15 и 16 февраля в ТРК „Таганай“. Если вы не были в прошлом году — обязательно приходите», — отметила Ирина Текслер.
Супруга губернатора рассказала, что на фестивале создана атмосфера каменного и бронзового веков, эпоха скифов и воинствующих мадьяр. У всех гостей есть возможность своими глазами увидеть тысячелетнюю историю региона. Мероприятие организовала НКО Фонд «2020» совместно с музеем «Аркаим» при помощи исторических реконструкторов, специалистов по эзотерике и практикам силы.
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