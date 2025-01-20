Аналитики раскрыли самые востребованные вакансии в ХМАО

Самыми востребованными специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали водители, продавцы и менеджеры. Для них открыли от пяти до восьми тысяч вакансий. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.
«Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в ХМАО, возглавили водители. На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, на третьем — менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами», — говорится в исследовании.
В топе самых востребованных специалистов также оказались машинисты, курьеры, сантехники, пекари. А наименьшим спросом на рынке труда пользовались продюсеры и тестировщики.
Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях в ХМАО по итогам 2024 года. Больше всего работодатели предлагали зарплату топ-менеджерам и сварщикам. Им платили от 187 до 200 тысяч рублей.
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