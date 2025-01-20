20 января 2025

Аналитики раскрыли самые востребованные вакансии в ХМАО

Водители и продавцы стали самыми востребованными специалистами в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатели искали чаще в ХМАО водителей, чем продавцов
Работодатели искали чаще в ХМАО водителей, чем продавцов Фото:

Самыми востребованными специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали водители, продавцы и менеджеры. Для них открыли от пяти до восьми тысяч вакансий. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter.

«Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в ХМАО, возглавили водители. На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, на третьем — менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами», — говорится в исследовании.

В топе самых востребованных специалистов также оказались машинисты, курьеры, сантехники, пекари. А наименьшим спросом на рынке труда пользовались продюсеры и тестировщики.

Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях в ХМАО по итогам 2024 года. Больше всего работодатели предлагали зарплату топ-менеджерам и сварщикам. Им платили от 187 до 200 тысяч рублей.

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Самыми востребованными специалистами по итогам 2024 года в ХМАО стали водители, продавцы и менеджеры. Для них открыли от пяти до восьми тысяч вакансий. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании Head Hunter. «Топ-20 самых востребованных специалистов, для кого работодатели открыли в 2024 году наибольшее количество вакансий в ХМАО, возглавили водители. На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, на третьем — менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами», — говорится в исследовании. В топе самых востребованных специалистов также оказались машинисты, курьеры, сантехники, пекари. А наименьшим спросом на рынке труда пользовались продюсеры и тестировщики. Ранее URA.RU рассказывало о самых прибыльных вакансиях в ХМАО по итогам 2024 года. Больше всего работодатели предлагали зарплату топ-менеджерам и сварщикам. Им платили от 187 до 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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