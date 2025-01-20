Таксист в Пермском крае ограбил пассажира

В Верещагино Пермского края таксист украл бумажник у пассажира и потратил деньги с его карты. О случившемся рассказали в пресс-службе Верещагинского районного суда.
«В октябре 2024 года таксист подвез пассажира. Когда последний вышел из машины, то водитель вышел вслед за ним и увидел на земле бумажник, в котором были банковские карты, принадлежащие пассажиру. В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело», — пояснили в суде.
Во время заседаний мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и вернул пассажиру похищенные деньги. Суд признал таксиста виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде штрафа размером 60 тысяч рублей.
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