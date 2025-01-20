20 января 2025

Таксист в Пермском крае ограбил пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель такси присвоил бумажник пассажира
Водитель такси присвоил бумажник пассажира Фото:

В Верещагино Пермского края таксист украл бумажник у пассажира и потратил деньги с его карты. О случившемся рассказали в пресс-службе Верещагинского районного суда.

«В октябре 2024 года таксист подвез пассажира. Когда последний вышел из машины, то водитель вышел вслед за ним и увидел на земле бумажник, в котором были банковские карты, принадлежащие пассажиру. В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело», — пояснили в суде.

Во время заседаний мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и вернул пассажиру похищенные деньги. Суд признал таксиста виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде штрафа размером 60 тысяч рублей.

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В Верещагино Пермского края таксист украл бумажник у пассажира и потратил деньги с его карты. О случившемся рассказали в пресс-службе Верещагинского районного суда. «В октябре 2024 года таксист подвез пассажира. Когда последний вышел из машины, то водитель вышел вслед за ним и увидел на земле бумажник, в котором были банковские карты, принадлежащие пассажиру. В отношении таксиста было возбуждено уголовное дело», — пояснили в суде. Во время заседаний мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и вернул пассажиру похищенные деньги. Суд признал таксиста виновным в совершении кражи и назначил наказание в виде штрафа размером 60 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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