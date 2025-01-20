В ХМАО запускают льготные авиарейсы из Нижневартовска в Казань

Прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Казань запускают с 22 января. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска.
«Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по средам и пятницам. Отправление из Нижневартовска запланировано на семь часов утра, а время в пути составит два с половиной часа», — рассказали в аэропорту.
Авиарейс, связывающий Нижневартовск и Казань, по данным Росавиации, включен в число субсидируемых. Половину стоимости билетов компенсирует Татарстан. Самолеты в Казань по этому расписанию будут летать до конца марта.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили восемь льготных авиарейсов из Сургута. Они соединят регион с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами
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