20 января 2025

В ХМАО запускают льготные авиарейсы из Нижневартовска в Казань

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямые рейсы из Нижневартовска в Казань начнут летать с 22 января 2025 года
Прямые рейсы из Нижневартовска в Казань начнут летать с 22 января 2025 года Фото:

Прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Казань запускают с 22 января. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска.

«Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по средам и пятницам. Отправление из Нижневартовска запланировано на семь часов утра, а время в пути составит два с половиной часа», — рассказали в аэропорту.

Авиарейс, связывающий Нижневартовск и Казань, по данным Росавиации, включен в число субсидируемых. Половину стоимости билетов компенсирует Татарстан. Самолеты в Казань по этому расписанию будут летать до конца марта.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили восемь льготных авиарейсов из Сургута. Они соединят регион с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами

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Прямые авиарейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Казань запускают с 22 января. Полеты будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро», сообщили URA.RU в аэропорту Нижневартовска. «Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по средам и пятницам. Отправление из Нижневартовска запланировано на семь часов утра, а время в пути составит два с половиной часа», — рассказали в аэропорту. Авиарейс, связывающий Нижневартовск и Казань, по данным Росавиации, включен в число субсидируемых. Половину стоимости билетов компенсирует Татарстан. Самолеты в Казань по этому расписанию будут летать до конца марта. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО запустили восемь льготных авиарейсов из Сургута. Они соединят регион с Барнаулом, Бугульмой, Горно-Алтайском, Красноярском, Пермью, Тобольском, Челябинском и Чебоксарами
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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