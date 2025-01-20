20 января 2025

Аналитики выяснили любимый горнолыжный курорт жителей ХМАО

Большинство любителей активного отдыха из ХМАО провели каникулы в Шерегеше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Любители активного отдыха из ХМАО провели новогодние каникулы в Шерегеше
Любители активного отдыха из ХМАО провели новогодние каникулы в Шерегеше Фото:

Под Новый год у югорчан вырос интерес к горнолыжным курортам, а экстремалов привлекли вершины Эльбруса. Большинство любителей активного отдыха провели праздничные каникулы в Шерегеше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Мегафон».

«С 30 декабря по 17 января заметно увеличился интерес югорчан к активному отдыху, в основном к катанию на горных лыжах. Среди крупных зимних курортов страны жители региона предпочли Шерегеш. Сюда отправилось 40% любителей активного отдыха из ХМАО», — следует из сообщения.

Югорчане также выбирали горнолыжные курорты Сочи, самый популярный из них — «Роза Хутор». А самые смелые отправились покорять вершины Эльбруса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Новый год у югорчан вырос интерес к горнолыжным курортам, а экстремалов привлекли вершины Эльбруса. Большинство любителей активного отдыха провели праздничные каникулы в Шерегеше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Мегафон». «С 30 декабря по 17 января заметно увеличился интерес югорчан к активному отдыху, в основном к катанию на горных лыжах. Среди крупных зимних курортов страны жители региона предпочли Шерегеш. Сюда отправилось 40% любителей активного отдыха из ХМАО», — следует из сообщения. Югорчане также выбирали горнолыжные курорты Сочи, самый популярный из них — «Роза Хутор». А самые смелые отправились покорять вершины Эльбруса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...