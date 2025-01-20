Аналитики выяснили любимый горнолыжный курорт жителей ХМАО

Под Новый год у югорчан вырос интерес к горнолыжным курортам, а экстремалов привлекли вершины Эльбруса. Большинство любителей активного отдыха провели праздничные каникулы в Шерегеше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Мегафон».
«С 30 декабря по 17 января заметно увеличился интерес югорчан к активному отдыху, в основном к катанию на горных лыжах. Среди крупных зимних курортов страны жители региона предпочли Шерегеш. Сюда отправилось 40% любителей активного отдыха из ХМАО», — следует из сообщения.
Югорчане также выбирали горнолыжные курорты Сочи, самый популярный из них — «Роза Хутор». А самые смелые отправились покорять вершины Эльбруса.
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