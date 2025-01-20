МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области 22 января ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Спасатели призвали жителей быть бдительными, рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Не прячьтесь от ветра около стен домов. Не оставляйте автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций», — следует из поста в telegram-канале ведомства.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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