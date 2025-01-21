Выбросы мазута доплыли до побережья Азовского моря

На побережье Азовского моря зафиксированы выбросы мазута. Об этом рассказали в оперштабе Краснодарского края.
«Фракции мазута убирают на берегу Азовского моря в Славянском районе», — говорится в сообщении оперштаба. Там добавили, что 20 января в урочище Кучугуры были обнаружены фракции нефтепродуктов, включая небольшие куски мазута, смешанные с водорослями.
К утру 21 января с очищенной береговой полосы удалено 150 килограммов загрязненного грунта на протяжении шести километров. В уборке задействованы 65 человек и семь единиц техники. Территория находится под постоянным мониторингом. Контроль расширен от села Мысхако до Кучугур, общая длина контролируемой зоны в Краснодарском крае составляет 265 километров, отметили в оперативном штабе.
В Черном море, в районе Анапы, ранее также были зафиксированы новые выбросы мазута. Нефтепродукты обнаружены вдоль побережья от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог. На данный момент планируется сбор мазута с 14 участков общей протяженностью 63 километра. С начала ликвидации разлива очищено 285 километров береговой линии в Кубани, собрано свыше 169,5 тысячи тонн загрязненного грунта, обработано 43 тысячи квадратных метров акватории в Керченском проливе, а также очищен 181 километр берега в Крыму.
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