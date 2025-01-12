Главы ведомств прибыли на место утечки мазута после критики Путина: как решают проблему министры

На днях российский президент Владимир Путин раскритиковал действия профильных ведомств по устранению последствий, связанных с разливом мазута с нефтяных танкеров. Он поручил немедленно усилить работу по вытаскиванию с воды судов. После этого главой МЧС России Александром Куренковым был создан федеральный штаб по ликвидации последствий. Он пообещал выдавать необходимые средства без бюрократии. Какие еще меры были предприняты чиновниками — в материале URA.RU.
Бюрократия мешать не будет, но есть другие проблемы
Глава МЧС России Куренков заявил, что все необходимые ресурсы для ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря будут предоставлены оперативно и без бюрократии. Об этом он сообщил во время оперативного совещания в Анапе.
Глава ведомства также предупредил о необходимости соблюдать меры безопасности при ликвидации последствий, особенно в районе Тамани. Среди потенциально опасных ситуаций он отметил сход горных пород, горючесть и токсичность мазута.
Реакция Путина на работу ведомств
Еще 9 января Владимир Путин провел заседание с правительством страны. На повестке стояла ситуация с разливом мазута в Черном море. Экологическая катастрофа усиливается с каждым днем, затрагивая все больше территорий.
Путин раскритиковал профильные министерства за недостаточно эффективные действия по устранению последствий разлива мазута, особенно в Краснодарском крае. Он потребовал усилить меры и начать работу уже над тем, чтобы вытащить на поверхность затонувшие танкеры.
"Необходимо уже сейчас подумать и разработать план по подъему затонувших танкеров", — подчеркнул Путин во время заседания. Трансляция мероприятия проводилась на телеканале "Россия 24".
При этом российский глава поблагодарил волонтеров, которые сейчас работают на местах разлива мазута. Он подчеркнул, что от должностных лиц ожидается такая же ответственность.
Сразу после слов президента создали штаб
Спустя несколько дней после критики со стороны президента глава МЧС России Александр Куренков создал федеральный штаб для ликвидации последствий разлива мазута в Черном море. Такое поручение отдельно давал Путин. Штаб начал свою работу в Анапе и будет действовать до полного устранения последствий аварии.
Куренков также пообещал неделю не покидать территорию, где произошла новая утечка мазута с нефтетанкера «Волгонефть-239». Он отметил, что сейчас в ведомстве думают над тем, как пробить дорогу к затонувшему танкеру. По его словам, самая сложная обстановка — вблизи порта Тамань.
Минтранс включился в работу
Глава Минтранса Роман Старовойт лично проверил ход работ по устранению утечки мазута с танкера «Волгонефть-239», который сел на мель. Работы по удалению мазута начались после того, как шторм и оползень 10 января сместили корму судна.
«Разлившийся мазут собирается с поверхности воды специализированной самоходной баржей 'Пикник', оснащенной крановым оборудованием и грейфером. Операцию проводит МСС Росморречфлота», — сообщили в Минтрансе.
Кроме того, в районе ЧС были установлены дублирующие боновые ограждения вокруг кормовой части танкера для предотвращения дальнейшего распространения мазута. Специалисты ФГБУ «Морспасслужба» провели исследование акватории, обнаружив и нейтрализовав нефтяные пятна общей площадью около 1350 квадратных метров, уточнили в министерстве.
Вероятная причина разлива мазута
Журналисты «Известий» вероятной причиной разлива мазута у берегов Анапы называют трещину в корме танкера «Волгонефть-239», ссылаясь на специалистов. По словам авторов материала, именно у танкера образовалось огромное пятно мазута, площадь которого постепенно увеличивается. В настоящий момент для усиления мер поддержки в Анапу направлены специалисты из различных регионов России, включая Санкт-Петербург.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе еще 15 декабря. Инцидент привел к экологической катастрофе в Черном море в связи с утечкой мазута. Нефтяное пятно достигло берегов Анапы, затем о мазутных пятнах сообщили в Крыму. В настоящий момент негативные последствия пытаются урегулировать тысячи волонтеров, прибывших в проблемные регионы.
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