В Челябинскую область из Казахстана пытались ввезти репчатый лук под видом винограда и арахиса на этикетках. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, служба 20 января запретила импорт 66 тонн продукции.
«Ввоз 66 тонн репчатого лука казахстанского происхождения запретили должностные лица Россельхознадзора при взаимодействии с сотрудниками погрануправления и челябинской таможни. Автомобили следовали из Туркестанской области Екатеринбург и Челябинск», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
На этикетках грузов было указано, что в одном транспортном средстве перевозится узбекский арахис, в другом — китайский виноград, а на мешках с луком указано, что это продовольственный картофель российского происхождения. Проверка выявила несоответствие, которое нарушает фитосанитарные требования. Машины с луком отправили обратно в Казахстан. В отношении перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях.
За январь на пункте пропуска «Бугристое» остановили ввоз десяти партий различной продукции общим весом 200,8 тонны. Запреты коснулись фиников, изюма, продовольственных семян тыквы, сухофруктов, винограда и мандаринов.
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