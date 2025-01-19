В Челябинскую область не пропустили партии фиников, изюма и продовольственных семян тыквы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция следовала в Екатеринбург и Москву.
«В Челябинской области запрещен ввоз 34,6 тонны продукции растительного происхождения из Казахстана. Транспортные средства с продукцией отправлены обратно на территорию республики. Дополнительно, в отношении перевозчиков были возбуждены дела об административных правонарушениях», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
В Екатеринбург одна из машин везла из Костанайской области 14,6 тонны фиников и изюма иранского происхождения. В Москву направлялись 20 тонн продовольственных семян тыквы.
«При проведении фитосанитарного контроля установлено, что на упаковках с изюмом не указано место происхождения продукции. А информация на этикетках с тыквенными семенами не соответствовала данным, указанным в перевозочных документах», — сообщили в офисе Россельхознадзора
Это не первые случаи запрета на ввоз продукции через пункт пропуска «Бугристое». С начала января здесь остановили ввоз семь партий почти со 135 тоннами различной продукции по причине нарушений международного и российского карантинного законодательства.
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