19 января 2025

В Челябинскую область запретили ввозить финики, изюм и семена тыквы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Растительную продукцию вернули обратно в Казахстан
Растительную продукцию вернули обратно в Казахстан Фото:

В Челябинскую область не пропустили партии фиников, изюма и продовольственных семян тыквы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция следовала в Екатеринбург и Москву.

«В Челябинской области запрещен ввоз 34,6 тонны продукции растительного происхождения из Казахстана. Транспортные средства с продукцией отправлены обратно на территорию республики. Дополнительно, в отношении перевозчиков были возбуждены дела об административных правонарушениях», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

В Екатеринбург одна из машин везла из Костанайской области 14,6 тонны фиников и изюма иранского происхождения. В Москву направлялись 20 тонн продовольственных семян тыквы.

«При проведении фитосанитарного контроля установлено, что на упаковках с изюмом не указано место происхождения продукции. А информация на этикетках с тыквенными семенами не соответствовала данным, указанным в перевозочных документах», — сообщили в офисе Россельхознадзора

Это не первые случаи запрета на ввоз продукции через пункт пропуска «Бугристое». С начала января здесь остановили ввоз семь партий почти со 135 тоннами различной продукции по причине нарушений международного и российского карантинного законодательства.

Партия фиников предназначалась для Екатеринбурга
Партия фиников предназначалась для Екатеринбурга
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В Челябинскую область не пропустили партии фиников, изюма и продовольственных семян тыквы. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция следовала в Екатеринбург и Москву. «В Челябинской области запрещен ввоз 34,6 тонны продукции растительного происхождения из Казахстана. Транспортные средства с продукцией отправлены обратно на территорию республики. Дополнительно, в отношении перевозчиков были возбуждены дела об административных правонарушениях», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре. В Екатеринбург одна из машин везла из Костанайской области 14,6 тонны фиников и изюма иранского происхождения. В Москву направлялись 20 тонн продовольственных семян тыквы. «При проведении фитосанитарного контроля установлено, что на упаковках с изюмом не указано место происхождения продукции. А информация на этикетках с тыквенными семенами не соответствовала данным, указанным в перевозочных документах», — сообщили в офисе Россельхознадзора Это не первые случаи запрета на ввоз продукции через пункт пропуска «Бугристое». С начала января здесь остановили ввоз семь партий почти со 135 тоннами различной продукции по причине нарушений международного и российского карантинного законодательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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