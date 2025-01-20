Пермский депутат пригрозила вице-премьеру прокуратурой из-за кондукторов

Все пассажирские автобусы в Прикамье будут переведены на безналичную систему оплаты. Это значит, что кондукторов в регионе не останется. Об этом заявил на заседании комитета по инфраструктуре заксобрания 21 января вице-премьер Андрей Алякринский. По его словам, стоит задача на 100% перейти на безналичную оплату проезда. Депутат Вероника Куликова усомнилась в законности этого решения.
«Думаю, что совместно с органами прокуратуры нам придется поработать над законностью данного решения», — передает слова Вероники Куликовой корреспондент URA.RU, который был на заседании. Алякринский ответил: «Поработайте». По его словам, задача поставлена руководством транспортного блока. То есть им самим.
Вероника Куликова считает, что полный отказ от наличной системы недопустим. Председатель комитета по развитию инфраструктуры ЗС Павел Черепанов в поддержку Алякринского заявил, что отказ от кондукторов — закономерный этап развития системы перевозок в регионе. Это «оптимизация затрат» бюджета края. По словам Черепанова, депутатам надо поработать в своих округах и объяснить населению, почему это важно.
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