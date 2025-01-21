Лидер свердловской ОПГ обирает зеков-вымогателей

Лидер свердловской ОПГ Клок потребовал 80 млн от зеков-вымогателей

21 января 2025 в 22:30 Размер текста - 17 +

Михаила Клока заставили отказаться от ценного актива в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший лидер свердловской ОПГ Михаил Клок (сам связь с криминалом отрицает, но был осужден за создание банды), которого участники бей-бригады в ИК-2 Екатеринбурга силой заставили переписать ООО «База на Комсомольской» на бизнесмена, попросил с них огромную компенсацию за ущерб. По словам источника URA.RU, речь идет о сумме в 80 миллионов и три тысячи рублей. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде, где дело рассматривается в апелляции. «Гражданский иск потерпевшего Клока удовлетворен частично. Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов и Алексей Протасов обязаны выплатить ему 80 млн и три тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба», — сообщили в облсуде. Второй пострадавший — совладелец базы — Дмитрий Чупраков также заявлял иск (около 18 млн рублей). Суд его не удовлетворил, добавил инсайдер URA.RU. Новость по теме Вымогатели базы у лидера свердловской ОПГ ушли на фронт Ващенко, Коробкова, Кириллова, Протасова и Георгия Ангельчева начали судить в 2017 году. Тогда под статью также попал бывший замначальника ИК-2 Михаил Белоусов. Все они получили от четырех до шести лет лишения свободы за истязания и насилие над заключенными. По версии следствия, пытки были поставлены на поток и снимались на камеру. Якобы так фигуранты получили прибыль. Однако позже Протасов и другие зеки заявили, что занимались избиением и запугиванием арестантов якобы для выбивания показаний силовикам. Клок и Чупраков отказались от своих долей базы именно в ИК-2. Актив перешел в руки Александра Горбунова — авторитетного бизнесмена, участника скандалов, связанных с захватами предприятий. При этом база, как говорил источник URA.RU, и до этого принадлежала ему. Клоку она якобы досталась незаконным путем. Осенью 2024-го четверке вымогателей назначили новые тюремные сроки. Наказания избежал только Ангельчев, потому что скрылся от следствия (предположительно, находится в Турции). Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Адвокаты зеков подали жалобу на приговор. По последним данным URA.RU, Кириллов и Протасов стали участниками российской спецоперации на Украине. Теперь в суде воюют лишь Ващенко и Коробков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший лидер свердловской ОПГ Михаил Клок (сам связь с криминалом отрицает, но был осужден за создание банды), которого участники бей-бригады в ИК-2 Екатеринбурга силой заставили переписать ООО «База на Комсомольской» на бизнесмена, попросил с них огромную компенсацию за ущерб. По словам источника URA.RU, речь идет о сумме в 80 миллионов и три тысячи рублей. Информацию URA.RU подтвердили в Свердловском облсуде, где дело рассматривается в апелляции. «Гражданский иск потерпевшего Клока удовлетворен частично. Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов и Алексей Протасов обязаны выплатить ему 80 млн и три тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба», — сообщили в облсуде. Второй пострадавший — совладелец базы — Дмитрий Чупраков также заявлял иск (около 18 млн рублей). Суд его не удовлетворил, добавил инсайдер URA.RU. Ващенко, Коробкова, Кириллова, Протасова и Георгия Ангельчева начали судить в 2017 году. Тогда под статью также попал бывший замначальника ИК-2 Михаил Белоусов. Все они получили от четырех до шести лет лишения свободы за истязания и насилие над заключенными. По версии следствия, пытки были поставлены на поток и снимались на камеру. Якобы так фигуранты получили прибыль. Однако позже Протасов и другие зеки заявили, что занимались избиением и запугиванием арестантов якобы для выбивания показаний силовикам. Клок и Чупраков отказались от своих долей базы именно в ИК-2. Актив перешел в руки Александра Горбунова — авторитетного бизнесмена, участника скандалов, связанных с захватами предприятий. При этом база, как говорил источник URA.RU, и до этого принадлежала ему. Клоку она якобы досталась незаконным путем. Осенью 2024-го четверке вымогателей назначили новые тюремные сроки. Наказания избежал только Ангельчев, потому что скрылся от следствия (предположительно, находится в Турции). Дело в отношении него выделено в отдельное производство. Адвокаты зеков подали жалобу на приговор. По последним данным URA.RU, Кириллов и Протасов стали участниками российской спецоперации на Украине. Теперь в суде воюют лишь Ващенко и Коробков.