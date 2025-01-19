Вымогатели базы у лидера свердловской ОПГ ушли на фронт

20 января 2025 в 11:54 Размер текста - 17 +

На фронт ушли двое из пяти членов банды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Два члена бей-бригады в екатеринбургской исправительной колонии №2, которые осуждены за вымогательство ООО «База на Комсомольской» у бывшего лидера ОПГ Михаила Клока (сам отрицает связь с криминалом, но при этом был судим за создание ОПГ), стали участниками российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили два источника, близких к силовым структурам. По их данным, на фронт ушли Артем Кириллов и Алексей Протасов. «Двое других — Вячеслав Ващенко и Александр Коробков — продолжают воевать в суде. Сейчас их дело дошло до апелляции», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что Георгий Ангельчев (пятый фигурант) скрылся за пределами РФ (предположительно, находится в Турции). Его заочно арестовали. Новость по теме В Екатеринбурге суд приостановил дело экс-главаря ОПГ, пытающегося вернуть базу Суд над бандой начался в 2017 году. Тогда же под уголовное дело попал бывший заместитель начальника ИК-2 Михаил Белоусов. Все они получили от четырех до шести лет колонии за истязания и насилие над заключенными. По версии следствия, пытки были поставлены на поток и снимались на телефон. Таким образом, злоумышленники получали прибыль. Когда Протасова, Кириллова, Ващенко, Коробкова и Ангельчева начали судить за вымогательство, то они заявили, что занимались избиением и запугиванием других арестантов якобы для выбивания показаний силовикам. Самыми известными пострадавшими от них стали Михаил Клок и Дмитрий Чупраков (совладелец базы). Их заставили отказаться от своих долей и переписать базу на Александра Горбунова — авторитетного бизнесмена, участника скандалов, связанных с захватами предприятий. Однако актив, по словам источника URA.RU, до этого и принадлежал Горбунову. «Фактически это Клок получил базу незаконно. Горбунов лишь вернул себе свой же актив», — объяснил инсайдер в силовой среде. В октябре прошлого года суд признал четверку арестантов виновными в вымогательстве и приговорил их к лишению свободы. Ващенко получил девять лет, Кириллов — восемь, Коробков и Протасов — по 7,5 лет колонии. И лишь дело Ангельчева так и не закончилось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два члена бей-бригады в екатеринбургской исправительной колонии №2, которые осуждены за вымогательство ООО «База на Комсомольской» у бывшего лидера ОПГ Михаила Клока (сам отрицает связь с криминалом, но при этом был судим за создание ОПГ), стали участниками российской спецоперации на Украине. Информацию URA.RU подтвердили два источника, близких к силовым структурам. По их данным, на фронт ушли Артем Кириллов и Алексей Протасов. «Двое других — Вячеслав Ващенко и Александр Коробков — продолжают воевать в суде. Сейчас их дело дошло до апелляции», — сказал первый собеседник агентства. Второй добавил, что Георгий Ангельчев (пятый фигурант) скрылся за пределами РФ (предположительно, находится в Турции). Его заочно арестовали. Суд над бандой начался в 2017 году. Тогда же под уголовное дело попал бывший заместитель начальника ИК-2 Михаил Белоусов. Все они получили от четырех до шести лет колонии за истязания и насилие над заключенными. По версии следствия, пытки были поставлены на поток и снимались на телефон. Таким образом, злоумышленники получали прибыль. Когда Протасова, Кириллова, Ващенко, Коробкова и Ангельчева начали судить за вымогательство, то они заявили, что занимались избиением и запугиванием других арестантов якобы для выбивания показаний силовикам. Самыми известными пострадавшими от них стали Михаил Клок и Дмитрий Чупраков (совладелец базы). Их заставили отказаться от своих долей и переписать базу на Александра Горбунова — авторитетного бизнесмена, участника скандалов, связанных с захватами предприятий. Однако актив, по словам источника URA.RU, до этого и принадлежал Горбунову. «Фактически это Клок получил базу незаконно. Горбунов лишь вернул себе свой же актив», — объяснил инсайдер в силовой среде. В октябре прошлого года суд признал четверку арестантов виновными в вымогательстве и приговорил их к лишению свободы. Ващенко получил девять лет, Кириллов — восемь, Коробков и Протасов — по 7,5 лет колонии. И лишь дело Ангельчева так и не закончилось.