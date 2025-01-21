Ямальский депутат упрекнул коллег из Госдумы в медлительности

Депутат из ЯНАО Вершинин заявил, что Госдума могла запретить вейпы 3 года назад
© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдуме рассмотрят инициативу запрета вейпов
В Госдуме рассмотрят инициативу запрета вейпов Фото:

В Госдуме собираются рассмотреть полный запрет вейпов и жидкостей для них. Депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин в соцсетях заявил, что его коллеги долго тянули с рассмотрением инициативы, которую выносили на обсуждение еще в 2022 году.

«Отдельные наши коллеги-депутаты говорили нам: „Вот зачем сразу запрещать? Давайте будем регулировать, давайте будем контролировать“ и так далее. Рейды проводили всякие. Практика показала, что полумеры не работают, о чем мы неоднократно и говорили», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале.

Как ранее сообщало URA.RU, законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них Госдума может рассмотреть этой весной. Сейчас в России подобную продукцию запрещено продавать только несовершеннолетним.

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В Госдуме собираются рассмотреть полный запрет вейпов и жидкостей для них. Депутат Тюменской облдумы от ЯНАО Иван Вершинин в соцсетях заявил, что его коллеги долго тянули с рассмотрением инициативы, которую выносили на обсуждение еще в 2022 году. «Отдельные наши коллеги-депутаты говорили нам: „Вот зачем сразу запрещать? Давайте будем регулировать, давайте будем контролировать“ и так далее. Рейды проводили всякие. Практика показала, что полумеры не работают, о чем мы неоднократно и говорили», — написал Иван Вершинин в личном telegram-канале. Как ранее сообщало URA.RU, законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей для них Госдума может рассмотреть этой весной. Сейчас в России подобную продукцию запрещено продавать только несовершеннолетним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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