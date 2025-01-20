20 января 2025

Суд закрыл еще одну пекарню сети «Хлебница», после массового заболевания пермяков сальмонеллезом

В Перми пекарня сети «Хлебница» в Индустриальном районе временно закрыта
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Пекарня на Советской армии, 27 временно временно не работает
Пекарня на Советской армии, 27 временно временно не работает Фото:
новость из сюжета
Массовое заражение сальмонеллезом в пермской пекарне «Хлебница»

В Перми временно прекратила свою работу еще одна торговая точка сети «Хлебница», расположенная на Советской армии, 27. Пекарню проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и выявили нарушения санэпидтребований. Об этом сообщается на сайте суда Индустриального района Перми, который рассмотрел ходатайство надзорного ведомства о приостановлении деятельности пекарни.

«На предприятии общественного питания в пекарне „Хлебница“ (Советской Армии, 27) установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. 20 января наложен временный запрет деятельности по пекарни по указанному адресу», — информирует суд.

Ранее работу прекратили пекарни «Хлебницы, расположенные в разных районах города. Это произошло после того, как пермяки заболели сальмонеллезом, купив продукцию в пекарнях. Роспотребнадзор установил, что возбудитель сальмонеллеза содержался в сыре, грибах, сосисках и тушке цыпленка-бройлера.

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В Перми временно прекратила свою работу еще одна торговая точка сети «Хлебница», расположенная на Советской армии, 27. Пекарню проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и выявили нарушения санэпидтребований. Об этом сообщается на сайте суда Индустриального района Перми, который рассмотрел ходатайство надзорного ведомства о приостановлении деятельности пекарни. «На предприятии общественного питания в пекарне „Хлебница“ (Советской Армии, 27) установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. 20 января наложен временный запрет деятельности по пекарни по указанному адресу», — информирует суд. Ранее работу прекратили пекарни «Хлебницы, расположенные в разных районах города. Это произошло после того, как пермяки заболели сальмонеллезом, купив продукцию в пекарнях. Роспотребнадзор установил, что возбудитель сальмонеллеза содержался в сыре, грибах, сосисках и тушке цыпленка-бройлера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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