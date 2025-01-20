Суд закрыл еще одну пекарню сети «Хлебница», после массового заболевания пермяков сальмонеллезом

В Перми временно прекратила свою работу еще одна торговая точка сети «Хлебница», расположенная на Советской армии, 27. Пекарню проверили сотрудники управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и выявили нарушения санэпидтребований. Об этом сообщается на сайте суда Индустриального района Перми, который рассмотрел ходатайство надзорного ведомства о приостановлении деятельности пекарни.
«На предприятии общественного питания в пекарне „Хлебница“ (Советской Армии, 27) установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. 20 января наложен временный запрет деятельности по пекарни по указанному адресу», — информирует суд.
Ранее работу прекратили пекарни «Хлебницы, расположенные в разных районах города. Это произошло после того, как пермяки заболели сальмонеллезом, купив продукцию в пекарнях. Роспотребнадзор установил, что возбудитель сальмонеллеза содержался в сыре, грибах, сосисках и тушке цыпленка-бройлера.
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