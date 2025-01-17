Выяснилось, в каких продуктах пермских «Хлебниц» нашли сальмонеллы

Причиной массового отравления пермяков в конце декабря 2024 года стали микроорганизмы, обнаруженные в натертом сыре, нарезанных грибах, сосисках и замороженной тушке бройлера. О результатах проверки рассказала управляющая пекарнями «Хлебница» Ксения Троицкая.
«Проверка Роспотребнадзора показала, что возбудитель сальмонеллеза содержался в натертом сыре и нарезанных грибах в вакуумных упаковках, сосисках „Куриные охлажденные третьего сорта „Аппетитные““ Кунгурского мясокомбината и глубокозамороженной тушке цыпленка-бройлера потрошенной первого сорта Акашевской птицефабрики», — сообщает со ссылкой на переданные данные портал 59.RU. Сами горожане объясняли, что покупали и ели в пекарнях салаты «оливье», «мимозу» и «винегрет».
На птицефабрике рассказали СМИ, что надзорный орган брал пробы тушек птицы в начале декабря, не выявив нарушений. Связаться с предпринимателем, который поставлял продукцию в точки «Хлебницы», URA.RU не удалось. Представители Кунгурского мясокомбината пока никак не комментировали запрос.
В начале января число отравившихся превысило 80 человек. Торговые точки сети были временно закрыты, а из-за произошедшего возбудили уголовное дело. Троицкую поместили под домашний арест. Суды пока отказывают в досрочном открытии магазинов в Перми, ссылаясь на то, что не было предоставлено доказательств об устранении нарушений.
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