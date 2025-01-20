Жители села в ЯНАО остались без воды из-за мороза

В Белоярске два дома остались без воды из-за мороза
В селе Белоярск Приуральского района ЯНАО два дома остались без воды. По данным единой диспетчерской службы, перемерз водопровод по улице Новая.
«В Белоярске перемерзла система водоснабжения по улице Новой. Без воды остались два адреса», — со ссылкой на ЕДДС Приуральского района передают журналисты ИА «Приуралье» в VK.
Утром 21 января в СМИ появилась информация, о том, что село полностью осталось без водоснабжения. Данная информация действительности не соответствует, в остальные дома поселка вода поступает исправно. Специалисты стараются оперативно устранить неполадки.
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