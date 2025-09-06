ВСУ атаковали учебный центр Запорожской АЭС

Удар пришелся по крыше корпуса «Г»
Удар пришелся по крыше корпуса «Г»
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины утром 6 сентября атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Удар пришелся по крыше корпуса «Г», где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ЗАЭС.

«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — говорится в сообщении. На предприятии подчеркнули, что возгорания и критических разрушений после удара не произошло.

Учебно-тренировочный центр, по данным ЗАЭС, играет ключевую роль в подготовке специалистов, поскольку содержит единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала атомной электростанции. В сообщении пресс-службы также отмечается, что атаки на Энергодар и прилегающие территории продолжаются регулярно. 6 сентября зафиксирован обстрел 1-го микрорайона города, а также целенаправленная атака на автомобиль бригады электриков, которые занимались восстановлением линии электропередачи. По информации предприятия, подобные действия рассматриваются как часть стратегии давления на коллектив Запорожской АЭС.

