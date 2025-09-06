ВСУ атаковали учебный центр Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины утром 6 сентября атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции с помощью беспилотников. Удар пришелся по крыше корпуса «Г», где расположен уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ЗАЭС.
«Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать», — говорится в сообщении. На предприятии подчеркнули, что возгорания и критических разрушений после удара не произошло.
Учебно-тренировочный центр, по данным ЗАЭС, играет ключевую роль в подготовке специалистов, поскольку содержит единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала атомной электростанции. В сообщении пресс-службы также отмечается, что атаки на Энергодар и прилегающие территории продолжаются регулярно. 6 сентября зафиксирован обстрел 1-го микрорайона города, а также целенаправленная атака на автомобиль бригады электриков, которые занимались восстановлением линии электропередачи. По информации предприятия, подобные действия рассматриваются как часть стратегии давления на коллектив Запорожской АЭС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.