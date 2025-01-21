ВСУ атаковали Крым и акваторию Черного моря беспилотниками

БПЛА пытались атаковать Крым и Черное море
Над акваторией Черного моря и над территорией Крыма были сбиты восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Также три БПЛА атаковали Белгородскую область. «В период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены одиннадцать украинских БПЛА», — уточнили в telegram-канле ведомства.
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