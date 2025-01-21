ВСУ атаковали Крым и акваторию Черного моря беспилотниками

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БПЛА пытались атаковать Крым и Черное море
БПЛА пытались атаковать Крым и Черное море Фото:

Над акваторией Черного моря и над территорией Крыма были сбиты восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

Также три БПЛА атаковали Белгородскую область. «В период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены одиннадцать украинских БПЛА», — уточнили в telegram-канле ведомства. 

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Над акваторией Черного моря и над территорией Крыма были сбиты восемь беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  Также три БПЛА атаковали Белгородскую область. «В период с 11.00 до 11.50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены одиннадцать украинских БПЛА», — уточнили в telegram-канле ведомства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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