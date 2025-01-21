Пьяный американец устроил погром в чебуречной Москвы из-за Трампа

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Пара устроила дебош в чебуречной из-за споров о Трампе и Байдене
Пара устроила дебош в чебуречной из-за споров о Трампе и Байдене Фото:

Пьяный гражданин США устроил дебош в московской чебуречной во время спора о политике. По данным СМИ, 44-летний Джон Джордан и 31-летняя россиянка Руслана устроили погром в заведении «Чебуречная СССР» на Сретенке, обсуждая, кто лучше из американских президентов: Дональд Трамп или Джо Байден. 

«Пьяный американец устроил погром в московской чебуречной во время инаугурации Трампа. Он за стопочкой водки спорил с русской девушкой, кто лучше, Трамп или Байден», — передает telegram-канал Shot.

Ситуация вышла из-под контроля после того, как пара, пробывшая в заведении около четырех часов, выпила значительное количество спиртного. Мужчина начал вести себя неадекватно и громко кричать. Позже пара начала раскидывать вещи по всему заведению. В результате в чебуречную пришлось вызывать полицию и скорую помощь. Обоих участников инцидента госпитализировали с признаками отравления наркотическими веществами.

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Пьяный гражданин США устроил дебош в московской чебуречной во время спора о политике. По данным СМИ, 44-летний Джон Джордан и 31-летняя россиянка Руслана устроили погром в заведении «Чебуречная СССР» на Сретенке, обсуждая, кто лучше из американских президентов: Дональд Трамп или Джо Байден.  «Пьяный американец устроил погром в московской чебуречной во время инаугурации Трампа. Он за стопочкой водки спорил с русской девушкой, кто лучше, Трамп или Байден», — передает telegram-канал Shot. Ситуация вышла из-под контроля после того, как пара, пробывшая в заведении около четырех часов, выпила значительное количество спиртного. Мужчина начал вести себя неадекватно и громко кричать. Позже пара начала раскидывать вещи по всему заведению. В результате в чебуречную пришлось вызывать полицию и скорую помощь. Обоих участников инцидента госпитализировали с признаками отравления наркотическими веществами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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