«Ростелеком» сообщил об утечке данных. По данным компании, это могло произойти из-за инфраструктуры одного из подрядчиков.
«Вероятно, утечка данных произошла из инфраструктуры подрядчика», — заявили РИА Новости в компании. В сообщении отмечается, что в результате инцидента утечки особо важных данных клиентов компании «Ростелеком» не произошло. Тем не менее рекомендуется сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию. Все необходимые меры для нейтрализации угрозы уже приняты, заверили в компании.
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