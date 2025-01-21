«Ростелеком» сообщил об утечке данных

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«Ростелеком» советует пользователям сменить все пароли после утечки данных
«Ростелеком» советует пользователям сменить все пароли после утечки данных Фото:

«Ростелеком» сообщил об утечке данных. По данным компании, это могло произойти из-за инфраструктуры одного из подрядчиков.

«Вероятно, утечка данных произошла из инфраструктуры подрядчика», — заявили РИА Новости в компании. В сообщении отмечается, что в результате инцидента утечки особо важных данных клиентов компании «Ростелеком» не произошло. Тем не менее рекомендуется сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию. Все необходимые меры для нейтрализации угрозы уже приняты, заверили в компании. 

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«Ростелеком» сообщил об утечке данных. По данным компании, это могло произойти из-за инфраструктуры одного из подрядчиков. «Вероятно, утечка данных произошла из инфраструктуры подрядчика», — заявили РИА Новости в компании. В сообщении отмечается, что в результате инцидента утечки особо важных данных клиентов компании «Ростелеком» не произошло. Тем не менее рекомендуется сменить пароли и активировать двухфакторную аутентификацию. Все необходимые меры для нейтрализации угрозы уже приняты, заверили в компании. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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