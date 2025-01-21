Глава ЯНАО Артюхов открыл спорткомплекс с мотивирующим названием

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл спортивно-оздоровительные комплекс «Рай-Из» в поселке Харп. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.
«Открыли в Харпе долгожданный комплекс „Рай-Из „, уже названием мотивируем на покорение высот. Теперь для занятий баскетболом, мини-футболом или волейболом не придётся ехать в Лабытнанги. Появился и новый бассейн, о нем чаще всего просили харповчане“, — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.
Губернатор отметил, что в поселке выстроен отличный спортивный кластер — здесь есть центр единоборств «Северный характер», лыжная база, теперь появился новый спорткомплекс с бассейном. Все учреждения построены в рамках реализации нацпроекта «Демография».
Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов 21 января работает в Лабытнанги. Он оценил качество водопроводной воды и побывал в музыкальной школе.
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