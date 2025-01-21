Глава ЯНАО Артюхов открыл спорткомплекс с мотивирующим названием

В Харпе открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Рай-Из»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спортивный комплекс «Рай-Из» открылся в Харпе
Спортивный комплекс «Рай-Из» открылся в Харпе Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл спортивно-оздоровительные комплекс «Рай-Из» в поселке Харп. Об этом глава региона сообщил в соцсетях.

«Открыли в Харпе долгожданный комплекс „Рай-Из „, уже названием мотивируем на покорение высот. Теперь для занятий баскетболом, мини-футболом или волейболом не придётся ехать в Лабытнанги. Появился и новый бассейн, о нем чаще всего просили харповчане“, — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале.

Губернатор отметил, что в поселке выстроен отличный спортивный кластер — здесь есть центр единоборств «Северный характер», лыжная база, теперь появился новый спорткомплекс с бассейном. Все учреждения построены в рамках реализации нацпроекта «Демография».

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов 21 января работает в Лабытнанги. Он оценил качество водопроводной воды и побывал в музыкальной школе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов открыл спортивно-оздоровительные комплекс «Рай-Из» в поселке Харп. Об этом глава региона сообщил в соцсетях. «Открыли в Харпе долгожданный комплекс „Рай-Из „, уже названием мотивируем на покорение высот. Теперь для занятий баскетболом, мини-футболом или волейболом не придётся ехать в Лабытнанги. Появился и новый бассейн, о нем чаще всего просили харповчане“, — написал Дмитрий Артюхов в telegram-канале. Губернатор отметил, что в поселке выстроен отличный спортивный кластер — здесь есть центр единоборств «Северный характер», лыжная база, теперь появился новый спорткомплекс с бассейном. Все учреждения построены в рамках реализации нацпроекта «Демография». Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов 21 января работает в Лабытнанги. Он оценил качество водопроводной воды и побывал в музыкальной школе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...