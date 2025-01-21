У пермского школьника случился разрыв сосудов прямо во время уроков

Врачи пермской ГКБ №4 спасли жизнь девятиклассника, у которого случился приступ прямо во время урока. У подростка началась рвота, судороги, затем он потерял сознание. 16-летний пермяк был госпитализирован реанимационной бригадой санавиации. В больнице у него диагностировали разрыв сосудов, что грозило летальным исходом, сообщает министерство здравоохранения Прикамья.
«Установили, что у пациента произошел разрыв сосудов. После консультаций с нейрохирургами было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве», — приводит пресс-служба ведомства слова завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №4 Олега Каракулова.
Медик уточнил, что у школьника было диагностирована артериовенозная мальформация (АВМ). Это состояние, при котором между тканями и кровью нарушается обмен кислородом и питательными веществами. В результате мозг испытывает кислородное голодание, что грозит летальным исходом. Хирурги восстановили нормальную циркуляцию крови пациента, после операции он пошел на поправку.
Выздоровлению школьника способствовала командная работа специалистов сосудистого центра ГКБ №4: ангиохирургов, нейрохирургов, реаниматологов, реабилитологов. Функции мозга не пострадали, сейчас старшеклассник выписан домой под наблюдение врачей.
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