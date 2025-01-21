У пермского школьника случился разрыв сосудов прямо во время уроков

Пермский школьник попал на операционный стол прямо с урока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Врачи пермской ГКБ №4 спасли жизнь девятиклассника (архивное фото)
Врачи пермской ГКБ №4 спасли жизнь девятиклассника (архивное фото) Фото:

Врачи пермской ГКБ №4 спасли жизнь девятиклассника, у которого случился приступ прямо во время урока. У подростка началась рвота, судороги, затем он потерял сознание. 16-летний пермяк был госпитализирован реанимационной бригадой санавиации. В больнице у него диагностировали разрыв сосудов, что грозило летальным исходом, сообщает министерство здравоохранения Прикамья.

«Установили, что у пациента произошел разрыв сосудов. После консультаций с нейрохирургами было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве», — приводит пресс-служба ведомства слова завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №4 Олега Каракулова.

Медик уточнил, что у школьника было диагностирована артериовенозная мальформация (АВМ). Это состояние, при котором между тканями и кровью нарушается обмен кислородом и питательными веществами. В результате мозг испытывает кислородное голодание, что грозит летальным исходом. Хирурги восстановили нормальную циркуляцию крови пациента, после операции он пошел на поправку.

Выздоровлению школьника способствовала командная работа специалистов сосудистого центра ГКБ №4: ангиохирургов, нейрохирургов, реаниматологов, реабилитологов. Функции мозга не пострадали, сейчас старшеклассник выписан домой под наблюдение врачей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Врачи пермской ГКБ №4 спасли жизнь девятиклассника, у которого случился приступ прямо во время урока. У подростка началась рвота, судороги, затем он потерял сознание. 16-летний пермяк был госпитализирован реанимационной бригадой санавиации. В больнице у него диагностировали разрыв сосудов, что грозило летальным исходом, сообщает министерство здравоохранения Прикамья. «Установили, что у пациента произошел разрыв сосудов. После консультаций с нейрохирургами было принято решение об экстренном оперативном вмешательстве», — приводит пресс-служба ведомства слова завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №4 Олега Каракулова. Медик уточнил, что у школьника было диагностирована артериовенозная мальформация (АВМ). Это состояние, при котором между тканями и кровью нарушается обмен кислородом и питательными веществами. В результате мозг испытывает кислородное голодание, что грозит летальным исходом. Хирурги восстановили нормальную циркуляцию крови пациента, после операции он пошел на поправку. Выздоровлению школьника способствовала командная работа специалистов сосудистого центра ГКБ №4: ангиохирургов, нейрохирургов, реаниматологов, реабилитологов. Функции мозга не пострадали, сейчас старшеклассник выписан домой под наблюдение врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...