Utair в суде отбился от претензий из-за проверки паспортов перед посадкой в самолет

Utair выиграл суд по делу о проверке паспортов перед посадкой в самолет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания Utair оспорила штраф за отсутствие проверки паспортов при посадке в самолет
Компания Utair оспорила штраф за отсутствие проверки паспортов при посадке в самолет Фото:

Компания Utair, зарегистрированная в ХМАО, выиграла суд по делу о проверке паспортов пассажиров перед посадкой. Ространснадзор обвинил компанию в нарушении правил безопасности, заявив, что она не сверяет документы с посадочными талонами. Однако арбитраж решил, что авиакомпания не обязана этого делать, и отменил штраф.

«Авиакомпания Utair обратилась в арбитражный суд ХМАО с заявлением к МТУ Ространснадзора по УрФО об оспаривании постановления о назначении административного наказания по делу и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Суд установил, что компания привлекает службу авиационной безопасности аэропорта для проверки перевозочных документов, что соответствует требованиям законодательства, и удовлетворил требования истца», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU.

Ространснадзор привлек компанию к административной ответственности и выписал штраф после проверки в аэропорту. Ведомство заявило, что представители перевозчика пропускали пассажиров на борт без предъявления паспортов. Однако суд выяснил, что все проверки проводили сотрудники аэропорта на входе в зону безопасности, а работники авиакомпании не обязаны дублировать эти действия.

Агентство URA.RU направило запрос в компанию Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что Utair подарил бесплатные авиабилеты многодетным  после обращения Сургутянки к президенту РФ Владимиру Путину. Подарок получили 10 семей из Сургута (ХМАО).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания Utair, зарегистрированная в ХМАО, выиграла суд по делу о проверке паспортов пассажиров перед посадкой. Ространснадзор обвинил компанию в нарушении правил безопасности, заявив, что она не сверяет документы с посадочными талонами. Однако арбитраж решил, что авиакомпания не обязана этого делать, и отменил штраф. «Авиакомпания Utair обратилась в арбитражный суд ХМАО с заявлением к МТУ Ространснадзора по УрФО об оспаривании постановления о назначении административного наказания по делу и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Суд установил, что компания привлекает службу авиационной безопасности аэропорта для проверки перевозочных документов, что соответствует требованиям законодательства, и удовлетворил требования истца», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU. Ространснадзор привлек компанию к административной ответственности и выписал штраф после проверки в аэропорту. Ведомство заявило, что представители перевозчика пропускали пассажиров на борт без предъявления паспортов. Однако суд выяснил, что все проверки проводили сотрудники аэропорта на входе в зону безопасности, а работники авиакомпании не обязаны дублировать эти действия. Агентство URA.RU направило запрос в компанию Utair. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что Utair подарил бесплатные авиабилеты многодетным  после обращения Сургутянки к президенту РФ Владимиру Путину. Подарок получили 10 семей из Сургута (ХМАО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...