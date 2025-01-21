Utair в суде отбился от претензий из-за проверки паспортов перед посадкой в самолет

Компания Utair, зарегистрированная в ХМАО, выиграла суд по делу о проверке паспортов пассажиров перед посадкой. Ространснадзор обвинил компанию в нарушении правил безопасности, заявив, что она не сверяет документы с посадочными талонами. Однако арбитраж решил, что авиакомпания не обязана этого делать, и отменил штраф.
«Авиакомпания Utair обратилась в арбитражный суд ХМАО с заявлением к МТУ Ространснадзора по УрФО об оспаривании постановления о назначении административного наказания по делу и представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения. Суд установил, что компания привлекает службу авиационной безопасности аэропорта для проверки перевозочных документов, что соответствует требованиям законодательства, и удовлетворил требования истца», — указано в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU.
Ространснадзор привлек компанию к административной ответственности и выписал штраф после проверки в аэропорту. Ведомство заявило, что представители перевозчика пропускали пассажиров на борт без предъявления паспортов. Однако суд выяснил, что все проверки проводили сотрудники аэропорта на входе в зону безопасности, а работники авиакомпании не обязаны дублировать эти действия.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию Utair. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что Utair подарил бесплатные авиабилеты многодетным после обращения Сургутянки к президенту РФ Владимиру Путину. Подарок получили 10 семей из Сургута (ХМАО).
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