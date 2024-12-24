Около 10 многодетных семей обратились в UTair за бесплатными билетами

В ХМАО около 10 семей обратились в авиакомпанию UTair за бесплатными билетами, сообщают источники URA.RU из югорского истеблишмента. Бесплатный перелет «туда-обратно» в авиакомпании обещали подарить всем сургутским семьям, которые воспитывают пять и более детей, после того, как Анна Шенкао из Сургута на «Прямой линии» с Путиным пожаловалась на высокие цены на авиабилеты.
«В Ютейр обратились уже около 10 семей за мерой поддержки, которую они озвучили после Прямой линии Президента. При этом сама Анна Шенкао пока не обращалась», — поделился собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу авиакомпании UTair с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что многодетная мама из Сургута дозвонилась на «Прямую линию» с президентом Владимиром Путиным. После этого с ней связались югорские власти и пообещали решить все проблемы с кружками и секциями для детей, а также дал указания соцслужбе подсчитать и провести перерасчет положенных пособий. К истории также подключился и UTair и пообещала подарить Анне Шенкао и другим многодетным сургутским семьям бесплатные билеты.
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