«Натоптал»: депутат Госдумы Шувалов словил хейт за неснятую обувь в квартире сургутян. Фото

Депутата Госдумы Шувалова раскритиковали за поздравление сургутян в ботинках
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат прошелся в ботинках по светлому ковру многодетной семьи (архивная фотоиллюстрация)
Депутат прошелся в ботинках по светлому ковру многодетной семьи (архивная фотоиллюстрация) Фото:

Депутата Госдумы от ХМАО Вадима Шувалова раскритиковали за неснятую обувь в квартире сургутян. Он опубликовал фото своего поздравления многодетной семьи. На фоне детей, стоящих босиком или в носках на светлом ковре, обутый в ботинки Шувалов вызвал негатив даже у однопартийцев, поделились с URA.RU источники в политическом истеблишменте округа.

«Стоит обутый на белом ковре. Рядом дети босые. Он же не фельдшер скорой помощи, чтобы не было времени разуться. Семья явно готовилась к приходу депутата, а в подарок получила генуборку», — негодуют инсайдеры.

Фотографию визита Шувалов разместил на своей странице «Вконтакте». Комментарии под ней отключены. Дозвониться до политика на момент публикации новости не удалось — он не ответил на звонок журналиста агентства.

Депутат Госдумы Вадим Шувалов решил не разуваться, поздравляя многодетную семью
Депутат Госдумы Вадим Шувалов решил не разуваться, поздравляя многодетную семью
Фото:

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Депутата Госдумы от ХМАО Вадима Шувалова раскритиковали за неснятую обувь в квартире сургутян. Он опубликовал фото своего поздравления многодетной семьи. На фоне детей, стоящих босиком или в носках на светлом ковре, обутый в ботинки Шувалов вызвал негатив даже у однопартийцев, поделились с URA.RU источники в политическом истеблишменте округа. «Стоит обутый на белом ковре. Рядом дети босые. Он же не фельдшер скорой помощи, чтобы не было времени разуться. Семья явно готовилась к приходу депутата, а в подарок получила генуборку», — негодуют инсайдеры. Фотографию визита Шувалов разместил на своей странице «Вконтакте». Комментарии под ней отключены. Дозвониться до политика на момент публикации новости не удалось — он не ответил на звонок журналиста агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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