Депутата Госдумы от ХМАО Вадима Шувалова раскритиковали за неснятую обувь в квартире сургутян. Он опубликовал фото своего поздравления многодетной семьи. На фоне детей, стоящих босиком или в носках на светлом ковре, обутый в ботинки Шувалов вызвал негатив даже у однопартийцев, поделились с URA.RU источники в политическом истеблишменте округа.
«Стоит обутый на белом ковре. Рядом дети босые. Он же не фельдшер скорой помощи, чтобы не было времени разуться. Семья явно готовилась к приходу депутата, а в подарок получила генуборку», — негодуют инсайдеры.
Фотографию визита Шувалов разместил на своей странице «Вконтакте». Комментарии под ней отключены. Дозвониться до политика на момент публикации новости не удалось — он не ответил на звонок журналиста агентства.
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